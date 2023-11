Medi ambiente

Entitats ecologistes fan una crida perquè promoguin la implantació de ZBE eficaces de manera urgent

Entitats ecplogites signants del present comunicat els hi preocupa el retard en la posada en marxa de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a Catalunya, així com la possibilitat que al Parlament de Catalunya es prenguin mesures d’esquena a la ciutadania i pugui posar en perill la seva implementació. Les ZBE són necessàries per protegir la salut de les persones, i del planeta, i que haurien d’estar implantades des de fa mesos, com exigia la Llei de canvi Climàtic. Necessitem ZBE eficaces que serveixin per assolir els objectius proposats a la normativa europea i estatal en l’àmbit de la mobilitat i la qualitat de l’aire.

"A Catalunya, la contaminació atmosfèrica és un problema de salut pública greu que es cobra la vida d’aproximadament 3.500 persones prematurament (segons dades de l’Agència Europea del Medi Ambient per a Espanya). De fet, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat l’Estat espanyol per l’incompliment sistemàtic des del 2010 de la norma comunitària de qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona.

A més, el transport és l’únic sector que ha augmentat les emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle les darreres tres dècades, que suposen el 30% del total d’emissions a Catalunya. Per tant, les ZBE constitueixen una de les eines més eficaces per fer front al Canvi Climàtic a les ciutats i assolir els objectius de reducció d’emissions.

Per això és més necessari que mai actuar fermament per millorar la qualitat de l’aire que respirem a les ciutats i que té greus efectes en la salut de tota la ciutadania, però amb major incidència en la salut de la infància. El 33% dels casos d’asma infantil s’atribueixen directament als inacceptables nivells de contaminació de l’aire a les ciutats.

Les ZBE, segons l’evidència científica, són una de les moltes mesures necessàries per reduir aquests alts nivells de contaminació i la càrrega sanitària. Per tant, els retards en la seva implantació, la depreciació dels seus objectius i les moratòries contra les ZBE suggereixen que la salut pública no és important i es produeixen, a més, en el moment en què la UE debat la millora de la directiva europea de qualitat de l’aire, que marca uns valors límit encara més restrictius que els actuals.

Per tot això, fem una crida al seny i a la coherència dels diputats i diputades al Parlament perquè promoguin la implantació de ZBE eficaces de manera urgent, que tinguin un efecte real en la mobilitat i en la reducció d’emissions del sector sense més demora, tal com estableix clarament el PNIEC. També demanem que s’inclogui la participació de la societat civil i la comunitat científica i mèdica en la planificació d’aquestes ZBE"