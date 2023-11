premis per la valencianitat

El Tempir lliura els seus 11ns Premis a Elx

L’associació El Tempir d’Elx convoca els seus socis i simpatitzants a la gala dels premis per la valencianitat més importants del sud valencià. Els Premis El Tempir, després d’11 anys, continuen sent un referent de país i reten homenatge a la tasca silenciosa, però ben profitosa, de totes les persones i entitats que treballen pel redreçament lingüístic i nacional dels valencians.

El Tempir concedirà, aquest dissabte 18 de novembre, a partir de les 20.45 h, al restaurant Nugolat d’Elx, els seus Premis, assignats a tres àmbits o categories territorials ben diferenciats: Elx, Sud i País Valencià. Enguany, els guardonats seran els següents: en la categoria Elx, l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) d’Elx, un premi merescut després dels més de 30 anys d’activitat com a exemple de promoció constant, sòlida i positiva perquè més gent faça del valencià també la seua llengua; en la categoria Sud, serà guardonat El Diluvi, el grup musical referent del sud que ha creat cançons fusionant estils, moltes de les quals s’han convertit en autèntics himnes entre seguidors de diferents generacions; finalment, en la categoria País, el guardonat serà el músic Vicent Torrent, figura clau en la nostra història musical recent i alhora persona fonamental de la cultura valenciana actual, fundador del grup Al Tall, grup que fou banda sonora del moltes generacions d'aquest país, amb cançons referents que han despertat la consciència nacional i lingüística dels valencians, a més de ser un treballador incansable al capdavant de la Fonoteca de Materials, que ens ha donat als valencians autoestima i redescobriment propi de la nostra memòria musical oral.

La gala dels Premis El Tempir, a més, serà enguany el tret d’eixida per a la celebració dels 30 anys de vida de l’associació, una commemoració que estarà caracteritzada per diversos actes al llarg de l’any 2024 que repassaran les diferents activitats que l’associació ha dut a terme per a complir els seus objectius fundacionals: garantir els drets lingüístics dels valencians i organitzar i promoure activitats per fer present el valencià en la nostra vida diària.

La persona encarregada de conduir la gala serà l’actor Joan Nave, dramaturg reconegut amb diversos premis, actor i director de la companyia Esclafit Teatre. Cada concessió dels guardons estarà amenitzada per la música d’Òscar Briz, un músic que no deixa de reinventar-se amb mestria en cada disc que publica.

Les persones interessades a assistir-hi poden inscriure-s’hi en el web de l’associació (https://eltempir.cat/).