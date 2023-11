Assatjament

CGT projectarà a la URV un documental sobre agressions a les universitats

La CGT ha organitzat aquest dijous un acte per visibilitzar la problemàtica i la lluita contra les agressions sexuals a les universitats a partir de casos a l’UJI i la UAB.

Al maig passat s’informava que en els últims cinc anys, les universitats catalanes havien obert més de 150 expedients acadèmics per assetjament sexual i laboral als seus centres i que 33 professors eren investigats o ho havien estat. Pel que fa a la Universitat Rovira i Virgili, entre el novembre de 2019 i el novembre de 2022, la institució informa de 8 denúncies per assetjament sexual en les quals hi ha almenys cinc docents i/o investigadors implicats.

Aquest dijous a les 18h l’assemblea Deixa de Ser Una Illa, del Sindicat d’Educació, Recerca i Intervenció Social de CGT al Camp de Tarragona, ha organitzat un acte a l’aula 301 del Campus Catalunya de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per projectar el documental Mujeres que no callan amb una posterior taula rodona. En aquest documental, la periodista Núria Garrido recull el testimoni de diverses víctimes i supervivents d’aquests abusos a les universitats públiques de Castelló (Universitat Jaume I) i de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona). A la taula rodona hi participarà la càmera del documental, membres del col·lectiu MeTooUAB i la delegada de CGT a la UAB.