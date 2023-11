Medi ambient

AEDEN – Salvem l’Empordà lamena la decisió del ple de l’Ajuntament de Figueres d'utilitzar glifosat

IAEDEN – Salvem l’Empordà ha lamentat la decisió del ple de l’Ajuntament de Figueres d'utilitzar glifosat ja que que suposa un retrocés en l’obtenció d’un entorn saludable pels ciutadans. Si des del propi Ajuntament s’ha decidit que aquesta substància no s’emprarà en zones sensibles com per exemple a la vora de les zones escolars, és perquè se’n coneix la seva perillositat. I tot i així, es decideix fer-lo servir en altres àrees de la ciutat sabent el risc que suposa pels seus habitants. Aquesta és una substància que es pot transmetre a través de la inhalació, així com també per l’absorció a través de la pell, i ni a la ciutat ni al camp hi hauríem d’estar exposats pels seus efectes nocius sobre la salut pública.

L'entitat ecologista és conscient que que bona part de la societat veu amb preocupació la proliferació d’aquestes mal anomenades “males herbes”. També es conscient que generen preocupació a molts veïns de la ciutat i que demanen establir-ne un control. No obstant, cpnsidera que haurien de millorar la relació i la perspectiva que "tenim d’aquesta vegetació espontània, ja que molts cops no generen cap molèstia i en molts indrets hauríem d’acostumar-nos a conviure amb elles, especialment quan aquestes creixen en entorns sorrencs com els escocells dels arbres o en certs espais verds".

D’aquesta manera, considera que "seria més fàcil la seva gestió, eliminant només les herbes que creixen en l’espai urbà on realment poden causar molèstia als habitants. Així doncs, cal millorar la perspectiva social que hi ha a l’entorn de les “males herbes”, aprenent a conviure amb elles, i cal que optem per mitjans saludables per la seva eliminació, en cap cas utilitzar el glifosat és una opció coherent sobre la salut dels ciutadans de Figueres. Per tant, en cas que sigui necessari, apostem per un augment de contractació de personal per fer tasques d’extracció manual i/o aplicar altres mètodes alternatius al glifosat".