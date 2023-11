“«Pasaremos, pasaremos»”

Per Dolores Bellés. Publicat a El Punt Avui el 9 de novembre de 2023

Els aldarulls davant de les seus del PSOE no sé si seran considerats un delicte de desordres públics agreujats, el que sí que sé és que a l’Estat espanyol reivindicar-se feixista ja no és cap tabú. “Pasaremos, pasaremos!”, cridaven uns manifestants en una de les protestes, mentre que en una altra se sentia el Cara al sol. Això és conseqüència d’aquell “A por ellos”, que en el seu moment va avalar Felip VI el 3-0 del 2017. Un camí perillós i difícil de desfer com estem veient. Un camí del qual el PSOE també és responsable, tot i les protestes que veiem ara. I és que també ha alimentat les mentides i l’odi contra l’independentisme. O no recordem la marxa del 8 d’octubre per defensar la unitat d’Espanya? Tampoc oblidem que, quan s’ha tractat de blindar la corona, el PSOE ha unit sempre els seus vots al PP i Vox.