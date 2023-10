Exili

Valtònyc torna a casa

Podia haver tornat fa 7 mesos, ja que el passat 22 de març havien prescrits els delictes, segons la interlocutòria dels magistrats a la que ha tingut accés Vilaweb i que se n'ha fet ressò en el seu mitjà, tot indicant que no ho van comunicar als seus advocats.

Josep Miquel Arenas, l'artista conegut com a 'Valtònyc', el jove mallorquí exiliat per raons vinculades a la llibertat d'expressió, torna en aquests moments a casa després de sis duríssims anys d'exili.

Valtònyc ha manifestat en una piulada que, "Gràcies per haver-me acompanyat durant aquests 6 anys d'exili i ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa. Per tot el que hem lluitat, rigut, viscut i plorat. Gràcies, President @KRLS".

Que tinguis un bon retorn a la teva terra, que és la nostra. Amb tu @valtonyc, tots tornem una mica.

Gràcies per resistir un exili injust i acompanyar-nos sense defallir mai.

Ha estat un honor compartir aquest viatge. https://t.co/MRT1Bdc3Eo — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 28, 2023

Lluís, gràcies pel tuit però vosaltres també teniu al diputat @vidalmatas14 de @MESperMallorca al Congreso i Pedro Sánchez també necesita el vostre vot per governar. Per què regaleu el vot i no demaneu el meu retorn a canvi? https://t.co/E2zoUAivq5 — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) October 1, 2023

Cal recorda que té un judici el proper 21 de novembre a Estepa (Sevilla) per un presumpte delicte de provocació per a cometre un delicte d’atemptat i, alternativament, un possible delicte d’amenaces agreujades per haver animat a matar guàrdies civils durant un concert el 31 de març de 2018 a Marinaleda.