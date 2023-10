Socialitzar la rendició

Més d’una vegada he comentat que en un país que va tenir 15.000 insubmissos, tenir 3 o 4 mil “represaliats” per lluitar a favor de la independència em semblen pocs. Vull dir que proporcionalment n’hi podria haver molts més. Però és que, a més, resulta que els independentistes que tenen o han tengut alguna causa judicial no arriben ni a 1.500. Segons Òmnium, els potencials beneficiaris de l’amnistia que s’està negociant serien a tot estirar 1.432.

De fet, això tampoc no és cert. De les 1.432 causes judicials n’hi ha moltissimes que han estat ja arxivades o que han acabat amb una absolució. I de les que han acabat en condemnes lleus, moltes ja complertes, l’amnistia servirà per a cancel·lar els antecedents penals i poc més (crec que ningú no ha proposat, fins ara, que hi hagi d’haver indemnitzacions o compensacions per aquests casos). I de moment les sentències de presó que s’han dictat han acabat totes suspeses i la immensa majoria no s’hauran de complir perquè no superen els 2 anys.

Si ens fixam en els activistes de base, hi ha una cosa que crida poderosament l’atenció: malgrat que molts varen arribar a estar en presó preventiva, encara ningú no ha hagut de complir una pena de presó. I no és perquè no s’hagin dictat ja moltes sentències, algunes de molt dures. És sobretot perquè la Sala d’Apel·lacions del TSJ està essent bastant diligent a l’hora de retallar les penes per tal que no s’hagin de complir. Fins ara, llevat del cas d’Adrian Sas, no em consta que n’hagin confirmat cap que impliqui ingrés a presó.

En definitiva, una radiografia de la repressió ens indica que els encausats amb risc real d’anar a la presó no són milers. Ni tan sols centenars. Són a tot estirar unes desenes, dels quals la majoria són polítics o expolítics. Bàsicament, els exiliats, dos o tres dotzenes d’alts càrrecs perseguits per l’organització de l’1O, potser els responsables del Tsunami, i alguns casos individuals. Que no siguin polítics, ara matex diria que només hi ha els empresaris i activistes vinculats també amb a l’1O, els de l’operació Judes i (a tot estirar) un grapat d’encausats per les manifestacions.

Òbviament, hi ha molta gent que ha patit, pateix i patirà acusacions absolutament forasenyades per part de la Fiscalia. Acusacions que s’allarguen, sembla que deliberadament, i que finalment acaben en molt poca cosa. Cada vegada sembla més evident que el càstig és el procediment mateix, més que no la pena que finalment s’hagi de complir. Té tot el sentit que es busqui una solució per acabar amb aquesta pràctica, no ho vull menystenir. Però només pot ser l’amnistia?

Finalment, tenim també desenes de policies encausats (més de 40 només en un jutjat), molts d’ells pel delicte de tortures. Cap d’aquests agents no ha estat jutjat i condemnat encara, i ves a saber si mai ho veurem. Però certament hi ha casos emblemàtics, com el de Roger Español, que permeten tenir l’esperança que es faci justícia. Sigui com sigui, l’Estat té molts incentius per evitar que aquestes denúncies arribin a judici.

I aquí rau un dels principals problemes de l’amnistia. Si fem cas dels números d’Òmnium, resulta que dels més de 4.000 “represaliats” el grup més gran són les víctimes de la violència policial i d’agressions feixistes (1.689). És a dir, que l’amnistia amenaça les expectatives de tot aquet grup de “represaliats” d’obtenir una reparació, si més no simbòlica. Dit d’una altra manera, no caldria parlar de perjudicats per l’amnistia, i no només beneficiaris?

A la vista d’aquestes dades, no sembla que l’amnistia estigui pensada per als independentistes de base. Ni quantitativament ni qualitativament. Òbviament en beneficiarà molts, però el motiu pel qual està damunt la taula no és aquest. El gruix de gent que té la urgència d’arreglar la seua situació personal (evitar la presó o la inhabilitació) tornen a ser polítics i ex-polítics.

Consti que jo no vull que vagi ningú a la presó. Però la solució no és un altre pacte com el dels indults: pau i tranquil·litat per al PSOE a canvi de llibertat. Qui vulgui una solució personal, que plegui de la política i faci els pactes que sigui amb qui sigui per evitar la presó o tornar de l’exili. Però que no ens posi d’excusa ni trafiqui amb la nostra llibertat nacional per poder continuar fent política.

L’amnistia no és una reparació per als que s’han trobat abandonats als peus de la justícia espanyola mentre els polítics han trobat la manera de salvar el cul. Això no és així, si tenim present el gruix i la rellevància dels polítics que ara mateix estan a la corda fluixa. Que incloure tota la gent que té causes judicials (sembla que de moment les multes administratives no hi entren) sigui el mínim exigible és una cosa. Que en sigui la motivació principal, una altra molt diferent.

Aquí la qüestió és que cada vegada més polítics estan assumint el marc mental de la derrota i busquen solucions personals. I davant tenen un PSOE que necessita els vots i, a la vista de l’èxit dels indults, està disposat a repetir la jugada. Però socialitzar les solucions personals, caient en el parany del “retrobament total” de Pedro Sánchez, no té res a veure amb la lluita per la independència. Té a veure amb aparcar-la per una bona temporada més, exactament igual que els indults.

És un error socialitzar aquesta rendició fent-ne partíceps tots els encausats. Els independentistes de base no varen lluitar per acabar essent amnistiats. Sobretot si l’amnistia, com els indults, suposa aparcar sine die la independència. La queixa de tants i tants activistes no va ser mai que no hi havia indult per a ells, sinó el preu polític que han pagat els partits i que ens repercuteix a tots. La majoria no volem participar d’un altre pacte d’elits per solucionar el conflicte. És massa evident que la classe política autonòmica ens ofereix l’amnistia perquè no és capaç de fer res efectiu per portar-nos a la independència. Però no era això, companys, no era això.