Musica

Rafa Xambó diu adéu als escenaris amb ‘Últimes cançons’, un extraordinari espectacle al Teatre Micalet

Rafa Xambó posa punt final a la seua presència als escenaris. Ho fa amb un últim treball que ja ho diu tot amb el títol Últimes cançons, un disc que recull 10 temes amb els quals el músic i escriptor vol dir adéu de la millor manera. L’àlbum consta de cançons fetes a partir dels poemes de 7 dones (des de Maria Mercè Marçal, Fina Cardona i Teresa Pascual passant per Àngels Gregori o Maria Josep Escrivà), de Shakespeare/Txema Martínez i d’Estellés i es podran sentir el proper 11 d’octubre al Teatre Micalet de València en el que serà el primer concert d’una gira que durarà un any. Després, Xambó diu que no tornarà als escenaris, però promet seguir ben present a les trinxeres culturals.

En aquest primer espectacle -amb totes les entrades venudes i que serà enregistrat-, el músic i escriptor estarà acompanyat per un munt d’amistats a l’escenari. Constarà de tres parts i comptarà amb la presència de destacats artistes com Miquel Gil, Salva Vázquez, Christian Berejano, Maria López Menadas (Atlàntic grup), Laura Rausell, Karla Fos, el Xúquer String Quartet o la seva estimada La Fusteria -amb Àlvar Carpi, Josep Maravilla i Bernat Pelliser-, i la col·laboració de dos joves guitarristes, el seu fill Miquel Xambó i Àlex Moragues. Com no podia ser d’altra manera, tampoc faltaran les sorpreses en aquest primer adéu als escenaris que finalitzarà amb el cor de “No puc dir el teu nom” interpretada també amb Pau Alabajos, Clara Andrés, Jesús Barranco, Àlvar Carpi, Karla Fos, Maria Amparo Hurtado, Joan Palomares, Vicent Torrent i Tomàs de los Santos, molts dels quals seran amb l’artista al Micalet.

L’elecció de l’espai no ha estat gratuïta, ja que el Teatre Micalet és un espai emblemàtic des dels inicis del moviment de la Nova Cançó als anys 60 i molt significatiu per a Rafa Xambó, qui hi ha estrenat molts dels seus discos. Aquesta vegada, però, serà el seu últim concert a València.

Últimes cançons (editat per Stanbrook), el que serà l’últim disc de l’artista, es pot escoltar i descarregar a les principals plataformes de difusió musical a partir del 6 d'octubre. Amb producció musical de Salva Vázquez i el mateix Rafa Xambó i mesclat i masteritzat per Facundo Novo a Novoestudios, s’acompanya d’una portada i un llibret digital dissenyats per Cèsar Amiguet que s’ha basat en les tipografies déco del cartell d'una de les primeres actuacions de Xambó l'any 1975 quan va fer de teloner del seu estimat Ovidi Montllor.