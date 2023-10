lluita institucional

Per a la CUP de Tarragona les noves ordenances fiscals seran per a pagar la festa del PSC

Les darreres setmanes s’ha vist com els grups municipals s’intercanviaven comunicats sobre unes propostes de pujades de taxes municipals per tal d’evitar una suposada fallida econòmica de l’Ajuntament l’any vinent. La CUP considera que el debat s’ha centrat quasi únicament a discutir si cal o no una pujada de l’IBI, "tot bellugant a gust del partit els números i percentatges, però sense entrar al fons de la qüestió".

En aquest sentit, les anticapitalistes ja fa anys que batallen per la necessitat de millorar les ordenances fiscals per tal que els més rics paguin més, perquè els més empobrits paguin menys. “Com a formació d'esquerra no tenim cap problema a apujar impostos, si són progressius, ja que en un context de crisi aquesta és una fórmula progressiva de repartiment de la riquesa pel bé comú”, expliquen les cupaires.

Quant a l’IBI, des de la CUP defensen “que hi ha moltes maneres d'apujar-lo, ja que no necessàriament s’ha d'aplicar de manera lineal sobre totes les propietats”. En aquest sentit, la formació anticapitalista proposa reforçar la progressivitat de l’IBI establint un impost especial per a béns immobles d’usos no residencials per a un màxim del 10% que per cada ús tinguin el valor cadastral més elevat. Per exemple, si en un municipi hi ha 100 comerços, només els 10 més grans pagaran el tipus diferenciat; la resta pagaran el general. “Aplicant el tipus diferenciat es podrien augmentar ingressos o bé compensar-ho baixant l'IBI general o residencial”. Així mateix, la CUP també proposa bonificar l’IBI d’aquells habitatges destinats a lloguer social com a mesura per destensionar el mercat de lloguer.

Pel que fa a la Taxa d’Escombraries, exposen que la CUP fa anys que denuncia les incongruències de l’ordenança que la regula basada en un vialer obsolet. Les cupaires lamenten que el PSC hagi descartat la implantació del sistema de recollida porta a porta en la modificació del nou contracte de la brossa. D’acord amb les cupaires, aquest seria un dels factors que faria que aquesta taxa fos molt més justa tant socialment com ambientalment. Així mateix, la CUP considera que els pisos turístics haurien d’incorporar-se dintre de la categoria d’“allotjament” i pagar una taxa d’escombraries superior a la dels habitatges d’ús residencial.

Tanmateix, la CUP considera que caldria incrementar al màxim l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). En darrer terme, les cupaires posen de manifest la incongruència de la proposta d’ECP, que planteja incrementar la taxa de terrasses sense fer cap esment a la necessitat de tirar endavant l’ordenança de regulació de terrasses. Aquesta tasca ja s’havia engegat el mandat passat, però, segons les cupaires, “tampoc hi havia massa interès per part de cap de les altres formacions polítiques en abordar la problemàtica seriosament i, malauradament, veiem que aquesta dinàmica segueix”.

Davant dels missatges alarmants de les darreres setmanes sobre la fallida de l’Ajuntament, “com ells ho anomenen”, per a les anticapitalistes és necessari que el PSC faci un exercici de transparència i doni a conèixer les línies generals dels seus pressupostos municipals i justificar quines són les seves polítiques. La CUP creu que la necessitat dels 14 milions que reclama el PSC per evitar la (falsa) fallida en realitat és una pantalla per retornar una sèrie de favors pactats durant la campanya electoral.

La CUP afirma que “En el passat hem vist massa vegades com actuava la xarxa clientelar del PSC cap a entitats i empreses afins, amb el nomenament d’assessors polítics o bé pagant subvencions i fent donacions, per altres vies no regulades, o a través d’empreses municipals com ESPIMSA o Tarragona Ràdio. Podria ser que la suposada falta de liquiditat per al 2024 que alerta Viñuales serveixi en realitat per pagar la nova festa al PSC”.

En la mateixa línia de transparència, la CUP considera que caldria publicar els préstecs adquirits aquests darrers anys i que se'n derivessin responsabilitats polítiques. La pujada dels interessos bancaris no ha d’amagar una sèrie de crèdits per a projectes fallits que encara avui malmeten l’economia municipal, com els 12 milions d’euros pel fracàs dels Jocs del Mediterrani o els 32 milions que es pagaran en les dècades vinents pel pàrquing Jaume I (que d’entrada només tenia 5 milions pressupostats).

La candidatura independentista veu cert cinisme per part del PSC quan apel·la a “la responsabilitat de ciutat per aconseguir un acord de ciutat per aprovar les ordenances fiscals”, un argument que la legislatura anterior no només li va servir per no aprovar-les, sinó que en feien mofa reiterada. I, a més a més, expliquen que “ara segueixen fent-se l’orni pel que fa a la responsabilitat de transparència en la retribució a les empreses municipals i a l’ens municipal dels càrrecs electes i assessors nomenats a dit”.

Per últim, la CUP considera que les ordenances fiscals han de ser una eina per ajudar a assolir justícia social, però, malauradament, aquestes ordenances proposades seguiran gravant sobre les classes populars, que acabaran provocant, per exemple, una pujada del lloguer, i beneficiant, en canvi, elits o societats privades com l’Església, que seguirà sense pagar l’IBI.