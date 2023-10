Crisi climàtica

Organitzacions socials i ambientals impulsen la campanya “D’on no n’hi ha, no en raja”

Organitzacions socials i ambientals impulsen la campanya ?D?on no n?hi ha, no en raja?

Més de 20 organitzacions ens hem trobat a la II Cimera Social per la Sequera, celebrada a Amposta, amb l’objectiu de denunciar la manca de compromís del Govern amb el context d’escassetat que vivim i iniciem a una campanya per a denunciar els interessos econòmics que assequen la poca aigua que resta a Catalunya.

Denunciem que l’estratègia del Govern obvia les evidències científiques i les prediccions de disminució de la disponibilitat d’aigua. En aquest sentit, considerem que al curt termini el Govern resa al cel perquè plogui. Al mitjà i llarg termini, s’enfoca en la producció de més aigua per a suplir una demanda d’aigua creixent, sense atendre els impactes que aquestes infraestructures poden generar sobre el rebut de l’aigua i la biodiversitat, per exemple.

La crisi d’escassetat que patim no només té a veure amb la falta de pluges, sinó també amb la manca de voluntat per a gestionar i reduir la demanda d’aigua i abordar l’arrel del problema que són els interessos de la gran agroindústria, la ramaderia intensiva i el sector turístic.

7 mesos després de l’entrada en excepcionalitat per sequera, projectes com el Hard Rock, l’ampliació de regadius amb canals com el Segarra-Garrigues, les macrogranges de porcs, l’urbanisme expansionista de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el transvasament del Ter per a mantenir el creixement turístic de la Costa Brava segueixen endavant. Denunciem el perill de nous transvasaments, com la interconnexió de xarxes CAT-ATL a través de la desaladora del Foix, que eixugaria encara més el riu Ebre.

Les organitzacions que participem en la II Cimera Social per la Sequera valorem que el Pacte Nacional de l’Aigua previst per al juliol de 2024 és una bona notícia, però la situació d’emergència actual requereix actuacions urgents. Fa dos mesos que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pot sancionar els municipis que incompleixen les reduccions, i encara no ho ha fet. A més, considerem que la situació actual requereix accions valentes i immediates per a protegir l’aigua per als rius i les persones, i si arribem a l’estat d’emergència al Sistema Ter-Llobregat, caldrà depurar responsabilitats polítiques.

Tret de sortida a la campanya “D’on no n’hi ha, no en raja”

Les organitzacions iniciem una campanya crítica amb la gestió actual de la sequera amb el lema “D’on no n’hi ha, no en raja”, i alertem que la crisi de l’aigua no és només sequera metereològica, sinó que és un una crisi d’escassetat i saqueig d’aigua on els negocis de l’aigua assequen el futur. Tenim l’objectiu de denunciar la mala gestió per part del Govern i els interessos econòmics amb l’aigua, influir en el debat polític sobre la sequera i sensibilitzar a la ciutadania sobre la situació d’escassetat.

Algunes de les entitats que actualment formem part de la campanya i que hem participat en la presentació: Aigua és Vida, Aigua és Vida Girona, Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), Associació de Naturalistes de Girona, Aturem Hard Rock, Càritas Diocesana de Girona, Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Greenpeace, Grup de Defensa del Ter (GDT), Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC- EdC), Llémena Espai Natural, Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica a l’AMB (MAPiD), Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet i SOS Costa Brava.