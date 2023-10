SINDICAL

La Intersindical desconvoca la vaga del Bambini a canvi d'aturar l'aplicació de la reducció de sou

La Secció Sindical de La Intersindical a l’Escola Montjuïc Girona International School (coneguda popularment com a Bambini) ha emès un comunicat on afirma que han decidit desconvocar la vaga programada pels dies 17, 18, 19 i 20 d’octubre després d’arribar a un acord amb l’empresa durant la mediació duta a terme el 13 d’octubre a la seu de la Inspecció Territorial de Treball de Girona. L’acord signat compromet el següent i dona resposta a les nostres demandes:

L’empresa s’ha compromès a suspendre l’efectivitat de l’acord en la nòmina de setembre de la reducció d’un 27% de les retribucions signat amb la UGT el passat 3 d’octubre. L’empresa abonarà les deduccions de la nòmina de setembre a tots els treballadors. També, accepta establir un calendari de reunions per revisar l’acord signat amb les Delegades de la UGT, on hi assistiran l’empresa, la representació unitària dels treballadors i la Secció Sindical de La Intersindical.



La Secció Sindical de La Intersindical es mostra satisfeta de l’acord perquè els treballadors i treballadores de l’empresa cobraran el mes de setembre el que pertoca per conveni i perquè reconeix a la Secció Sindical com a part amb la qual negociar.

La Intersindical es reafirma amb la voluntat de fer un front comú sindical amb les Delegades de Personal.