La Intersindical convoca vaga pels propers 17, 18, 19 i 20 d’octubre en una escola privada situada al barri de Montjuïc de Girona.

La secció sindical de la Intersindical a Montjuïc Girona International School porta temps denunciant una situació d’irregularitat legal persistent a l’escola. Fins aquest estiu, els treballadors (la majoria professorat de diverses etapes) estava contractat amb la modalitat de fix discontinu, una irregularitat que fou denunciada per la mateixa Audiència Nacional l’hivern de 2023. A més, l’horari i el sou entrava en contradicció flagrant amb el conveni del sector, ja que es feien més de 40 hores lectives setmanals, molt per damunt del límit establert de 30 hores. Si bé és cert que, gràcies a la pressió que s’ha exercit, algunes d’aquestes qüestions s’han adequat a llei aquest nou curs, també ho és que l’empresa continua menystenint els drets laborals de la plantilla.

La secció denuncia un decalatge del 27% sobre les taules salarials vigents al conveni col·lectiu d’escoles privades, la qual cosa suposa una retallada de més de 600 € per a aquells treballadors a jornada completa respecte al que els pertoca per llei. Així mateix, hi ha diverses qüestions vinculades a les condicions laborals del centre que fan tan necessària com imprescindible la vaga que convoquem.