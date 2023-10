Els pedaços i la teva responsabilitat

Aquesta setmana el parlament eslovè ha aprovat un projecte de llei d'amnistia. El seu objectiu és eliminar els antecedents penals i tornar les multes pagades als qui van ser sancionats durant la pandèmia per incomplir els mandats del govern. Uns mandats que van ser declarats inconstitucionals. Els sona?

A Espanya, fa ara un any, el Govern va crear un equip de treball que va anunciar l'inici de les seves tasques per tornar totes les sancions econòmiques que es van imposar als ciutadans durant l'Estat d'Alarma (que també va ser declarat inconstitucional).

A Castella i Lleó, per posar un exemple, es va anunciar al seu Butlletí Oficial del dia 22 d'abril de 2022 la "devolució de les multes imposades per saltar-se el toc de queda durant el segon Estat d'Alarma decretat pel govern pel Covid-19" . A la seva publicació oficial, s'assenyala que "les esmentades sancions van ser imposades, segons allò disposat pel Govern al Reial Decret 926/2020 de 25 d'octubre, que declarava l'Estat d'Alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-Cov-2 i que finalment va ser declarat parcialment inconstitucional per Sentència del Tribunal Constitucional núm. 183/2021 de 27 d'octubre de 2021".

La Generalitat de Catalunya va fer el mateix, i també va anunciar la devolució de les sancions abonades al Departament de Salut pels conceptes següents: "incompliment del toc de queda i/o del confinament perimetral, reunions i límits en actes religiosos". Assenyala la Generalitat de Catalunya en el seu comunicat oficial, que "en el cas de sancions abonades a ajuntaments i al Consell General d'Aran, és precís que es dirigeixi a aquests ens per sol·licitar la devolució".

L'Ajuntament de Madrid també va anunciar la seva devolució d'1,7 milions d'euros recaptats per les multes imposades durant el primer Estat d'Alarma, en declarar-se "indeguts" els ingressos obtinguts.

A Saragossa, van ser més de 400.000 euros els que es van cobrar indegudament i també es va anunciar la seva devolució.

Serveixin aquestes mostres perquè el lector analitzi i valori sobre el viscut. Perquè ha estat molt i molt dur com per assimilar-ho de cop, però no per això convé girar full, sota pena de tornar a empassar-se tot el que ens llancin com la vegada anterior. Per desgràcia, la gran majoria de la població encara no ha comprès de quina manera hem estat manipulats, sotmesos i desproveïts dels nostres drets sense oposar, pràcticament, resistència.

Un recordatori: els drets fonamentals s'han de defensar contra vent i marea, contra virus, contra guerres, contra atacs alienígenes o contra qualsevol història que se'ns expliqui, per molt terrorífica que sigui, per molta por que ens faci, i per tota la mandra que generi fer-los valer. Perquè altrament, no serviran per a res.

L'Estat hauria de ser garant i procurar que els nostres drets fonamentals estiguin protegits. D'això es tracta, precisament, quan els nostres funcionaris i representants públics juren, prometen, el compliment de la Constitució. A la vista està que tots, absolutament tots, van sucumbir als dictats de la por, la pressió, la desinformació i el poder global de les grans indústries, així com d'altres forces de control, que van imposar el seu relat.

Petites veus hem anat encenent minúscules bengales, per advertir del que estava passant. No pensi que érem més llestos, ni que vivim sense por. No es cregui vostè que el maleït virus no ens va terroritzar en un primer moment, quan de sobte podíem ser els culpables de matar els nostres pares, avis, o fills. Tots, d'alguna manera, hem sentit pànic i hem patit. Però precisament en aquells moments és quan cal activar una alarma en la nostra capacitat d'anàlisi, i fer-nos preguntes. Trobar respostes no és senzill i, per això, cal fixar-se en els senyals d'alarma.

Personalment, em va semblar cridaner comprovar el nivell de censura a què se'ns va sotmetre als qui assenyalàvem incògnites de l'equació que no encaixaven. Se'ns va insultar, se'ns va ridiculitzar, se'ns va cancel·lar en programes de televisió, mitjans de premsa escrita, ràdio. A les xarxes socials se'ns ha atacat d'una manera brutal, s'han eliminat continguts de la nostra feina (entrevistes a metges, jutges, filòsofs). I això no em cansaré de denunciar-ho públicament perquè, almenys, quedi constància quan comencem una altra vegada.

Els confinaments, les mascaretes, les vacunes, no van ser mesures basades en evidències científiques. Van causar un mal enorme a la població, i no van facilitar en absolut la vida del comú dels mortals. Els protocols aplicats en les residències de gent gran van ser de pel·lícula de terror i van portar a la mort als nostres ancians en situacions d'absolut abandonament, crueltat i desemparament en no poques ocasions. Com a societat no podem girar full ni romandre en silenci davant de semblant barbàrie.

Hem tancat els nostres fills, sense permetre'ls jugar al parc. Sense permetre'ls sortir a passejar, prendre el sol, respirar aire lliure. Això no hi ha científic de l'àmbit de la salut —que no tingui conflicte d'interessos— que pugui justificar-ho sota cap concepte. I es va fer. I quan, de la nit al dia, es va deixar de criminalitzar els nens, com a vector de contagi i possibles causants de la mort dels seus avis, calia portar-los a l'escola. Amb mascaretes, que van impedir la seva comunicació, el seu desenvolupament neurològic, la seva necessitat de ventilar els seus cossos. Alguns pares i mares que no van voler exposar els seus fills en aquell moment, van rebre amenaces que posaven en perill fins i tot la custòdia sobre els seus petits. Recordin-ho perquè això va ser cert. I les amenaces amb l'enviament dels serveis socials als domicilis en els quals van voler ser prudents van ser una realitat.

Van cancel·lar les veus d'experts en l'àmbit científic, com el professor Jay Bhattacharya, entre moltíssims altres al llarg de tot el món. Els van censurar, van esborrar els seus comentaris de les xarxes socials, i els "verificadors" de notícies es van dedicar a assenyalar com a "falòrnia" o "fake news" les advertències importantíssimes que ens estaven regalant. Afortunadament, Bhattacharya i altres tants van apel·lar a la Justícia i aquesta, ara, acaba de donar-los la raó, traient a la llum i reconeixent que als Estats Units, l'Administració de Biden va pressionar i va ordenar a les empreses de xarxes socials (com a Facebook, Youtube, Google o Twitter) perquè eliminessin tota versió o advertiment que no estigués en línia amb la versió oficial que el Govern volia imposar. S'ha reconegut en seu judicial que ha existit censura, manipulació deliberada de la informació que la població ha rebut. Una informació que, sigui dit de passada, amb el transcurs del temps ha resultat ser vital per a moltes persones que, d'haver sabut d'aquestes advertències fetes per experts, potser podrien haver pres decisions molt més encertades.

Passat el temps s'ha demostrat la ineficàcia de les mesures preses, i el que és pitjor, el seu tremend mal a la salut (física i mental) de milions de persones. Per no parlar dels danys en l'economia (en la familiar, la qual a vostè i a mi ens importa). Això ara mateix és indiscutible. I no, no està científicament demostrat que les dites vacunes hagin salvat vides, ni hagin evitat casos greus de la malaltia. Això és ja una realitat i només algú amb interessos que hauria d'explicar podria sostenir-ho.

Els casos de morts han continuat augmentant i les investigacions sobre morts sobtades, miocarditis, i càncers abans mai vistos continuen sent obstaculitzades, censurades i perseguides.

Es va dir que eren segures i eficaces. Va ser mentida. Ni una cosa ni l'altra. I per justificar-ho, un bombardeig continu de desinformació (sí, desinformació provinent de polítics, governs i entitats oficials) que per alguna raó van protegir més les indústries farmacèutiques que la població general.

No s'ha volgut que sortís a la llum l'origen del virus, perquè això podria suposar la caiguda completa de tot un sistema de mentides sostingudes amb la goma d'enganxar de la por i del finançament interessat. I hi ha prou proves per exigir explicacions a l'administració nord-americana i a la xinesa perquè expliquin al món què estan fent exactament als seus biolaboratoris escampats pel món. Amb finançament de programes de departaments de Defensa. Amb experiments que apunten més a armes biològiques que a la defensa davant de suposats virus que salten d'animals a persones.

S'ha demostrat ja la pressió exercida sobre els experts que van voler plantejar la "teoria de la fuga de laboratori" com una hipòtesi més que possible. I a poc a poc, s'ha anat apuntant cap a aquest fet, quan ja ningú no escolta.

Ni extrema dreta, ni bojos, ni irresponsables, ni assassins, ni "magufos", ni "terraplanistes", ni "bebelejías", ni adoradors de no sé quina història. Els qui hem observat amb visió crítica el que ha vingut succeint, els qui hem aixecat la veu, ens hem arriscat a patir descrèdit, desprestigi, pèrdua de feina i rebuig d'una majoria hipnotitzada. Les raons que ens han mogut a fer-ho, i a continuar malgrat tot, es resumeixen en la nostra obligació moral de compartir una possible veritat, sense adjudicarnosla completa, per tractar que els danys siguin el menors possibles.

L'amnistia que ha declarat aquesta setmana Eslovènia és un pedaç. Com la inconstitucionalitat declarada a Espanya i les devolucions de les sancions als diferents territoris de l'Estat. Són pedaços. Tornar-te una multa alegra, no hi ha dubte, però no és suficient. Fins que no entenguem l'enorme magnitud de la manipulació, submissió i destrossa que hem patit (i que continuarem patint si no espavilem), requereix no només de mesures-pedaç, sinó de depuració de responsabilitats.

I això només podrem fer-ho si som conscients de la importància que té defensar els nostres drets. I si decidim d'una vegada per sempre, que quan la sobirania resideix en el poble, aquest i només aquest, pot i ha de fer-la valer.

O de veritat penseu que és intel·ligent posar la nostra salut, la nostra llibertat en mans dels que diuen que ens representen? És dur reconèixer-ho, però la responsabilitat és teva.