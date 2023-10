moviment veïnal

El veïnat del Poblenou de Barcelona demana explicacions al Ple del districte sobre el tancament de la plaça Mercè Sala

Les protestes del veïnat, amb el suport de 15 entitats del barri, no es van fer esperar. Quan es van interpel·lar els responsables d'aquesta decisió -la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Janet Sanz i el regidor de Sant Martí David Escudé-, aquests van al·legar que l'actuació no tenia el seu aval polític, i van transmetre al veïnat que “com a màxim en dos mesos” la tanca seria retirada, el temps que estimaven necessari per revertir legalment la situació.

Justament demà farà mig any d'aquesta promesa i no només continua la tanca, sinó que ens hem assabentat que ni tan sols s'ha iniciat cap tràmit per licitar les obres per a la seva retirada. Ens preguntem si només va ser una promesa per fer callar al veïnat en període preelectoral.

Indignades, les veïnes anirem a demanar explicacions al Ple del Consell de Districte de Sant Martí que se celebrarà el dijous 26 d'octubre. Convoquem els mitjans de comunicació a una roda de premsa a la porta de la seu del districte (plaça Valentí Almirall 1) a les 18h per explicar la situació.