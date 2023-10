Dolors Feliu ha volgut acabar la seva intervenció amb un missatge optimista: "Catalunya és més a prop d'assolir la independència del que ens pensem. Continua present als carrers, a la política, en tota acció que es fa i a l'imaginari de l'Estat espanyol".



Al torn de preguntes, la presidenta de l'Assemblea ha remarcat que, si hi ha un projecte independentista des dels partits, creixerà el vot independentista. Si no s'avança cap a aquesta direcció, caldrà que l'Assemblea impulsi la llista cívica, una eina que, com ha recordat Feliu, hauran de revalidar les sòcies i socis de l'entitat en els pròxims mesos.



Ha volgut deixar clar també que l'Assemblea no està en contra de l'amnistia, sinó que està a favor de la independència. Per tant, ha reblat que l'amnistia, si s'aprova, ha de ser una oportunitat per avançar-hi, no un retrocés que comporti una renúncia a la unilateralitat.