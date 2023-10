9-O

Decidim, crida a participar en tots els actes commemoratius de la Diada al País Valencià

Decidim ha fet una crida a la participació popular, als actes propis, a la manifestació unitària i a tots els actes festius i commemoratius. Som un País alegre i combatiu que no ens deixarem arrossegar a la fosca nit de feixisme.



Decidim, participarà un any més en els actes de la Diada nacional del País Valencià. Primer, amb una assemblea del Secretariat Ampliat, oberta a totes les persones associades i simpatitzants que vulguen participar, a la SC "El Micalet" de València, seguidament tindrem al mateix emplaçament l'acte polític "Defensa de la llengua des del País Valencià i des dels moviments d'alliberament nacional", amb Alexandra Usó, presidenta d'Escola Valenciana, Moisès Vizcaíno, editor de La Veu, Toni Infante, de Reciprocitat Ara i la Crida pel Finançament i Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim.

Seguidament un dinar de germanor al CCC Octubre, amb la presència de la presidenta l'ANC, Dolors Feliu, i Manel V. Domenech, per l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), tancarà les intervencions Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim, per a, seguidament, anar plegats després del dinar a la manifestació en la ciutat de València, on la Plataforma participarà amb un bloc propi. Així mateix, des de Decidim, fem una crida al conjunt de la ciutadania a participar de manera reivindicativa en tots els actes commemoratius i festius que es faran al llarg i ample de tot el País duran el 9 d'octubre i tota la setmana prèvia.

Decidim, considera de vital importància la participació en aquest 9 d'octubre, després de la desfeta que suposa per al País Valencià la tornada del PP al govern de la Generalitat, de les diputacions i els principals ajuntaments, amb la seua trajectòria de corrupció i polítiques neoliberals i antisocials, ara més radicalitzat i desacomplexat de la mà de l'extrema dreta de VOX.

En el poc temps que porten als governs, ja estem patint les conseqüències del seu programa reaccionari al servei de la minoria enriquida i profundament espanyolista: atacs sistemàtics al valencià en tots els àmbits (a les institucions, a l'ús social, a l'ensenyament...), censura de la llengua i cultura valencianes, atacs a la unitat de la llengua; atacs al feminisme, negació de la violència masclista, negació dels drets del col·lectiu LGTBI, i molt especialment amb un atac estructurat i sistemàtics als drets de les classes populars; aprofundiment de l'agenda capitalista/neoliberal amb concessions a la minoria més rica i la més que probable aturada de la reversió dels serveis públics privatitzats i la privatització d'altres. Són només alguns exemples del retrocés que ja estem patint després dels tímids, insuficients i reversibles avanços que havien suposat els vuit anys del govern del Botànic.

Decidim, sempre ha defensat la necessitat imprescindible de la lluita al carrer i l'enfortiment del moviment popular, ara més necessaris per a resistir l'embat reaccionari i fer fora al feixisme, recuperant les institucions per posar-les al servei de la gent i avançar en el projecte d'un País Valencià sobirà i socialment avançat i equitatiu, treballant conjuntament al carrer, als espais recuperats per la societat civil i les institucions.

Per això, cal, ara més que mai eixir al carrer i demostrar que som un poble que s'estima a si mateix, que lluita i lluitarà pel nostre País Valencià lliure d'odi i feixisme. L'extrema dreta ha guanyat les institucions, però continua existint una majoria social progressista.