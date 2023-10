De l’equidistància i l’autocolonialització

Curiosament, jo que no me’n recordo de res, recordo al detall el primer escrit que em van demanar per ser publicat una editorial. Devia ser als anys 80. Va ser en una guia sobre Catalunya en anglès que després havia de traduir l’editorial filial d’’El País’ al castellà. L’editor anglès em va demanar una mena de retrat de la psique dels catalans i la seva història -pobre de mi- i després em va demanar un capítol sobre el tema que jo volgués i que considerava que fascinaria un lector anglès (i vaig escollir la mai prou ponderada història de Jacint Verdaguer que tanta gent ignora fins i tot a casa nostra. Perdoneu-me la digressió).

Tornant al primer tema, recordo que vaig dividir, a grans trets, la poca distància que separa els catalans que creien en el seu país (els nacionalistes/catalanistes) dels que no, i veien aquests com a ridículs, antiquats o sobrats d’imaginació. Per dir-ho d’alguna manera, suposo que m’interessava sobretot investigar aquella fina línia que travessaria molts anys després Lorena Roldan quan va passar de participar a la Via Catalana independentista de 2013 a apuntar-se al PP tan sols set anyets després, No diuen que en set anys dóna temps per canviar-se totes les cèl·lules del cos? Bingo! I no vull dir que no hi hagi desercions igualment sonades a d’altres països, que -ja se sap- darrera la paga, hi cavalquen una munió. En tot cas, el que vull apuntar aquí és la fal·làcia de la idea que l’equidistant nostrat un dia surti a favor d’uns, i l’endemà dels altres. Això no va partit així. Si us hi fixeu, sempre va a favor d’uns, curiosament. En això és fidel.

En investigar el fenomen de l’equidistància política a Catalunya, sempre m’ha cridat l’atenció el grau d’hipocresia, comoditat i immunitat moral que permet als seus practicants. Si el plorat bisbe de Ciutat del Cap Desmond Tutú sempre denunciava que l’equidistància no era més que un posicionament tàcit a favor de l’opressor, a Catalunya podríem muntar un museu d’exemplars per il·lustrar aquesta realitat. És allò dels llestos que veient que tenen l’estat en contra, doncs això, es passen de costat i es fan ‘autocolonialistes’, com si diguessin, per no sortir perdent. Passen en pocs anys de fer una obra teatral contra l’exèrcit i l’estat policial a menjar de la mà d’Esperanza Aguirre, la més ferma partidària dels cossos esmentats.

Una particularitat de la nostra modalitat d’equidistants és la gran acceptació que tenen en els mitjans de comunicació del poder (és a dir, el 95%) on qualsevol befa, retret, acusació o escarni que profereixin contra un independentista serà meticulosament recollit i difós en estereo i a tot color en observança religiosa d’allò del “difama que algo queda”. A més, en el passat, aquesta treta ha servit magníficament per empastifar i descavalcar candidats catalanistes, generalment sense cap conseqüència negativa per al qui n’ha abusat. Al contrari, potser a Ada Colau la portarà al Ministeri somiat. Però per molt que faci, sempre serà recordada com a persona d’un escàs bagatge moral que va aconseguir de decidir tres cops seguits qui havia de ser alcalde de Barcelona fent ús de la difamació, la catalanofòbia (entesa com l’enemistat amb la llibertat dels catalans) i l’aliança amb la dreta que havia creat l’"Operación Cataluña" i l’atac frontal a les urnes el 2017.

Però no era exactament d’aquesta mena de baixesa que volia parlar, sinó de la de l’equidistància. Em refereixo als seus usuaris predilectes, a la vella guàrdia de la ‘gauche divine’, als qui disposen de sucoses subvencions per tirar endavant les seves creacions (cinema, art, teatre, literatura) i als qui han traspassat els seus favors polítics de C’s a PSC. No dic que no hagin de tenir llibertat d’expressió per dir el que els rota. I tant que sí. Però sí em reservo jo el meu dret a catalogar moralment una figura pública quan aprofiten micròfons en festivals internacionals per criticar o ridiculitzar un polític català que porta sis anys d’exili a l’esquena i que va ser elegit president del nostre país (i que personalment espero que ho torni a ser aviat) sense cap dret de rèplica. Amb perdó, de tant en tant no m’he pogut reprimir de preguntar-me, “com dimonis pot fer una pel·lícula sensible una persona capaç d’això?”.

Bé, la part més important del que us volia dir aquí és un darrer pensament sobre la equidistància. Pregunto, ¿per què deu ser que les Maruja Torres, Isabel Coixets, Joan Manuel Serrats i Mercedes Milàs d’aquest món -uns segurament més equidistants que els altres- només semblen centrar-se, per activa i passiva, en les mancances d’un dels “bàndols”? Mai dels mais diuen res del CNI, de l’Operación Cataluña, de la Banca Privada Andorrana, dels cops a votants, dels piolins, del Fernández Diez al Valle de los Caídos, del cos de Lorca, de la sedimentació franquista dins les institucions (Consejo de Estado, Policia, Exèrcit, Guàrdia Civil, judicatura), de les fosses comunes, de la llengua, de Rodalies, del comportament de González i Guerra, de l’espoli fiscal (€20,000M+/any), del Pegasus, de la corrupció de la Casa de Borbón, no fos cas que els trontollés el ‘Safe House’ mediàtic de què gaudeixen (entrevistats positivament arreu) i les subvencions, prebendes i premis que els solen tocar, de vegades de la nostra Generalitat i tot.

Ah, per cert, la traducció d’aquella guia al castellà no es va fer mai. Suposo que els meus devien comptar entre els textos que ‘El País’ va desestimar per sediciosos i impublicables. I és que ¿no trobeu que estem igual que fa quasi 48 anys? Els mateixos 48 anys, per cert, en què Elda Mata -presidenta de Sociedad Civil Catalana- admet haver trobat a faltar el dictador Franco.