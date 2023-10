Comença malament

Per Joan Vall Clara. Publicat a El Punt Avui el 5 d'octubre de 2023

Tinc la sensació que d’aquí al 27 de novembre (Asens deia ahir que enllestirien més aviat) se superaran tots els rècords que hi hagi establerts d’intensitat i ocasions en què els gabinets de comunicació provaran de vendre bou per bèstia grossa. De moment dues coses cridaven l’atenció. La primera és si han començat o no les negociacions, les de veritat, les dels vots de Junts. Perquè, si han començat, comencen molt malament si ens atenem al que va surar entre tanta entrevista, roda de premsa, filtració i moviment a les xarxes. El panorama que es descrivia ahir centrava tres eixos. El primer era que no hi ha cap possibilitat que la llei d’amnistia estigui abans de la investidura, que vol dir que allò de cobrar per endavant ja no és possible. El segon, que de referèndum i autodeterminació només se’n sap que pels uns (Asens) ara no toca i que pels altres (PSOE i Sumar) no tocarà mai. El tercer és que pinta que el mediador ni hi és ni se l’espera i que així que es badi provaran de colar que s’entengui com a tal Jaume Asens o Salvador Illa, que ja serà un despropòsit. Precisament Salvador Illa és l’altra gran bertranada de la jornada d’ahir. Es va reunir a Madrid amb Sánchez i, en acabar, el partit va manifestar que per a qüestions relacionades amb Catalunya Sánchez es coordinarà permanentment amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, mentre duri la negociació amb ERC i Junts. Quina consideració, noi!