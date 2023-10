9-0

Clam per la Llibertat i contra el feixisme

La diada del 9 d’Octubre (que commemora l’entrada del rei Jaume I a la ciutat de València, la creació del Regne de València, i la seua incorporació a la Corona catalanoaragonesa) ha estat enguany marcada per un clima social de tensió i preocupació pels intents de regressió antidemocràtica i antivalenciana que està protagonitzant el govern de PPVox. Tal com ha remarcat Gisbert, els governs de Mazón i Català no mostren cap capacitat d’autonomia ni projecte positiu per al poble valencià, i cada dia se subordinen més a l’agenda i les exigències de l’extrema dreta, confonent-se amb ella i provocant tot tipus de problemes que no existien, per tal d’intentar tapar el fet de la seua mala gestió (particularment en els departaments d’Educació -amb l’inici de curs més desastrós que es recorda- i Cultura -on simplement el programa és que no hi ha programa).

ACPV reclama a Mazón i Català que es desmarquen clarament de les temptacions antidemocràtiques i antiestatutàries de no acatament de l’autoritat normativa de l’AVL sobre el valencià (cedir a la pretensió de l’extrema dreta de donar autoritat a grupuscles antiacadèmics seria caure en el populisme anticientífic, i tan greu com donar autoritat en sanitat a grupuscles antivacunes) i de negació de la valencianitat d’Alacant i de les comarques del sud (perquè el valencià és -segons l’Estatut- idioma oficial a tot el territori valencià). Gisbert ha recordat que la submissió del PP a l’extrema dreta ja li ha costat, a Feijóo, la majoria absoluta en el Congrés espanyol; en cas de continuar, tindrà un cost per al PP també al País Valencià.

Contràriament al govern de la censura, la intolerància i la imposició ideològica de l’ideari de l’extrema dreta, ACPV impulsa la coordinació d’entitats, sindicats i partits a favor d’un projecte en positiu per al País Valencià, que passa per respectar l’autoritat normativa de l’AVL, la unitat de la llengua i la denominació correcta de València; protegir i promoure el valencià en el conjunt de les comarques, i molt especialment en les meridionals, perquè tots els valencians i valencianes som iguals i tenim els mateixos drets; protegir el territori i el medi ambient, en lloc de retornar a polítiques depredadores del territori, especulatives i font de corrupció; defensar de forma efectiva el dret civil valencià i exigir el seu reconeixement al Congrés espanyol; i exigir amb el vot dels diputats i diputades valencianes el finançament just que necessitem.

La majoria de la societat valenciana no vol un govern que no governe, que provoque el caos permanentment, i que es dedique a prohibir, perseguir i censurar. ACPV treballa i treballarà per posar fi a aquesta etapa de regressió i desgovern, i perquè el País Valencià puga tenir un govern digne del nostre poble.

Comissió 9 d’Octubre

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, ERPV, EUPV, Federació Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Podem, Societat Coral El Micalet

#9Octubre | Avui, Diada nacional del País Valencià, reivindiquem la nostra llengua i cultura compartides.



Per la plena sobirania del País Valencià, combatem l'espanyolisme! #ConstruïmPaïsosCatalans pic.twitter.com/7yrawkMzkQ

— Poble Lliure (@Poble_Lliure) October 9, 2023

🗓️ Avui és la Diada Nacional del #PaísValencià o Diada del #9Octubre 🤩 commemora l'entrada a la ciutat de València de les tropes del rei Jaume I l'any 1238 A @bibrepublica celebrem l'efemèride mostrant-vos aquests #adhesius de la nostra col·lecció 👇👇👇 #FonsCRAIUB #9O2023 pic.twitter.com/7ZpRhiberN

— CRAI UB PAVELLO (@bibrepublica) October 9, 2023