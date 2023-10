Crisi climàtica

Alerten sobre un possible tall de subministrament pel proper any

Alerten sobre un possible tall de subministrament pel proper any

Més de vint organitzacions i entitats socials han participat a Madrid en una jornada reivindicativa contra el poder de les grans empreses energètiques, la conseqüència directa de les quals és la pobresa energètica i per demanar que es mantingui la moratòria de talls de subministraments bàsics vigent des del 2020. Si no es prorroga la prohibició de talls de subministrament, que finalitza el 31 de desembre del 2023, podríem trobar-nos amb una gran crisi de talls d’aigua, llum i gas amb conseqüències catastròfiques per a milers de llars.

L’actual moment d’incertesa política i la interinitat del Govern espanyol, en espera del proper intent d’investidura, genera molta preocupació i ansietat en més d’un milió i mig de llars beneficiàries del bo social, que depenen de l’aprovació de les mesures adequades per a garantir-ne els drets més bàsics.