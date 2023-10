represaliats

300è Cant del Ocells a Palma

Aquest dijous tindrà lloc la trobada 300 dels Cantaires per la Llibertat a Palma en suport anb el reprealiats. Per tant, serà el 300è Cant dels Ocells

Els cantaires per la Llibertat celebraran aquest 5 d'octubre la seva trobada número 300. Aquesta iniciativa ciutadana s'aplega cada dijous per solidaritzar-se amb tots els represaliats catalans.

Sota els lemes 'Independència' i 'Amnistia' els cantaires han organitzat una manifestació pel centre de Palma, que començarà a les 20 hores davant de Cort i conduirà a les persones mobilitzades fins a l'estàtua del rei en Jaume. De camí passaran pel carrer Colom, la plaça Major, el carrer de Sant Miquel i la plaça de la Porta Pintada.