Català

"El català ha d’esdevenir vehicular a tots els centres educatius de les Illes"

Remarca la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca ha valorat de manera positiva l’inici de curs, entre altres qüestions pel tarannà dialogant de la Conselleria d’Educació i Universitats i per la posada en marxa de diferents mesures en aplicació de l’Acord Marc amb millores com les següents: l’actualització de certs permisos i reduccions de jornada, la percepció de les retribucions íntegres en cas d’incapacitat temporal o la simplificació de l’avaluació, entre d’altres.

Tot i així, la Junta ha expressat la seva preocupació pels anuncis que s’han fet amb relació a la llengua catalana en l’ensenyament i els canvis pel que fa a la lliure elecció de llengua. No tolerarem cap atac a la llengua pròpia de les Illes ni el trencament del consens de la Llei de Normalització Lingüística de l’any 1986, aprovada per unanimitat del Parlament. Per això, reclamam que no es faci de la llengua un element de confrontació ni de segregació. El català ha d’esdevenir vehicular a tots els centres educatius de les Illes Balears per tal de fer efectiva la plena normalització lingüística a les aules.

En aquesta línia,rebutja la rebutja la segregació escolar que es dona arreu de les Illes que es veurà agreujada amb la proposta de lliure elecció de centre, tal com es recull en els respectius programes electorals i a l’Acord entre el Partit Popular i VOX.