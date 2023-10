1-O

"Col·lectiu Silenci de Tarragona" commemora el 6è del referèndum

El "Silenci", per 6è any consecutiu, fa el Silenci Itinerant per reivindicar l'1 d'Octubre i denunciar la violència en les actuacions dels diversos cossos policials.

El Silenci Itinerant (15 minuts de silenci en cada lloc plantats davant de les casernes) s'ha iniciat al Palau de Justícia de Tarragona, a continuació s'ha fet a la comisaría de la Policia Nacional, després a la caserna de la Guàrdia Civil, i han acabat davant de la comisaria dels Mossos d'Esquadra