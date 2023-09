Puigdemont marca el terreny de joc

Per Anna Serrano. Publicat al diari El Punt Avui el 2 de setembre de 202

Carles Puigdemont fixarà dimarts les condicions de Junts per Catalunya per obrir la negociació de cara a la investidura de Pedro Sánchez. L’elecció de l’expresident, que no té cap càrrec orgànic dins del partit, està carregada de simbolisme. Serà Puigdemont, de qui tant ha renegat el PSOE, qui delimitarà el terreny de joc perquè els juntaires (els seus diputats són objecte de desig tant per a socialistes com per a populars) iniciïn les converses oficials. De Puigdemont, els líders del PSOE n’han dit “fugitiu” i “pròfug”, però sobretot en el que han insistit és que el que ha de fer és tornar a Espanya per ser jutjat. Ara l’atzar electoral unit a la decisió de JxCat farà que es converteixi en la figura clau de la negociació. I deu ser per això que, des de fa dies, els qualificatius han baixat de to.