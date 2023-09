L'assemblea local de la CUP de Santa Coloma de Farners denuncia que l’equip de govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha contractat de forma irregular els grups musicals

L'assemblea local de la CUP Farners PREGUNTA a l'equip de govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners com ha organitzat les actuacions musicals del cicle musical local “Dimecres a la Fresca”, celebrat a la ciutat els passats mesos de juliol i agost.

L'assemblea local de la CUP de Santa Coloma de Farners, i les seves regidores, denuncien que l’equip de govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, que encapçala l'alcaldessa Carme Salamaña Daranas, de JxCat-Junts, ha contractat de forma irregular els grups musicals i artistes que han actuat en el cicle cultural d'estiu que es publicita amb el nom de “Dimecres a la Fresca”, celebrat a la ciutat durant els passats mesos de juliol i agost.

El cicle és organitzat per l'Ajuntament i participen en la seva programació i finançament diversos establiments comercials de la plaça Farners, espai en el qual se celebren els concerts. Enguany el programa del cicle va incloure set actuacions, sempre en dimecres, la primera de les quals, el 19 de juliol, d'intèrprets i formacions musicals d'alumnes de l'escola local de música de la ciutat (actuació no retribuïda), i la darrera, el 23 d'agost, de la formació empordanesa Verbena'm (clic per accedir al programa del cicle, publicitat a la pàgina web scf.cat).

L'Ajuntament de la ciutat, tal com consta en l'expedient administratiu de contractació dels serveis i subministraments necessaris per a la celebració del cicle, contracta els equips i tècnics de so i llums indispensables per a la celebració dels concerts, hi munta l'escenari, restringeix l'accés i regula l'aparcament entorn de la plaça Farners, on se celebren els concerts, en garanteix la seguretat amb el servei de la Policia Municipal i hi aporta l'assegurança de responsabilitat civil que garanteix la necessària cobertura econòmica i jurídica en cas de reclamació per qualsevol incident o dany produït a tercers per l'activitat.

Els establiments comercials que col·laboren en la programació del cicle participen també a finançar-lo amb aportacions econòmiques que, tal com admeten, fan directament a mans, en metàl·lic, a membres de l'equip de govern municipal.

El programa del cicle cultural, part de les despeses per a celebrar-lo i la garantia de provisió de la resta de recursos i mitjans municipals per a la seva celebració foren aprovats per la Sra. alcaldessa, na Carme Salamaña Daranas, que sabia del cert que no hi era previst el pagament dels artistes, que no assumia l'Ajuntament.

Els regidors de la CUP i l'assemblea local de la formació política desconeixen el contingut dels acords assolits per l'Ajuntament de Santa Coloma amb els establiments col·laboradors per a la programació i celebració del cicle cultural, acords dels quals no hi ha tampoc aparentment, formalització documental. Els regidors cupaires han pogut acreditar del cert, però que membres de l'equip de govern municipal en recaptaven els fons.

La formació cupaire no en responsabilitza als coorganitzadors de l'activitat aliens a l'administració local. Aquests tenien per interlocutors a regidors de l'equip de govern de la ciutat, de Junts i els Independents d'en Josep Prat, que no poden eludir o descarregar en d'altres la responsabilitat que suposa l'organització de l'activitat i estan obligats a vetllar per l'estricte compliment de la legalitat.

Per tot l’anteriorment dit la CUP Farners demana explicacions públiques de l’equip de govern, a la major brevetat, a fi i efecte de clarificar les actuacions d’un govern que ha estat encetat amb moltes irregularitats i en cas de no obtenir resposta portarà el debat al pròxim ple del dia 25 de setembre.