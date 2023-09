Aquesta tarda, milers de persones s'han manifestat aquesta pel d'Edimburg per reivindicar la Independència. El primer ministre Humza Yousaf ha liderat la marxa i ha pronunciat un parlament on a manifestat que Escòcia ha de torna la Unió Europea, ja que així ho va decidir al referèndum sobre el Brexit i paral·lelament ha d'assolir la plena sobirania nacional.

A la marxa han participat militants del Partit Nacional Escocès (SNP) i els verds escocesos. Humza Yousaf ha estat acompanyat de diversos consellers i polítics de l'SNP.

Some great pictures from the rally for an independent Scotland in the EU 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Photographs by Colin Mearns pic.twitter.com/IP5muLuBWV