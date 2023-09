Prou demores en el restabliment de la llum al bloc Guillem Agulló de Sabadell

Després de 50 dies de tall de llum al bloc Guillem Agulló de Sabadell, un tall que afecta a unes 150 persones, el govern de la Generalitat i, especialment, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, no ha mogut un dit per solucionar i resoldre el problema amb la companyia Endesa.

L’única actuació per part del govern d’ERC ha estat enviar els mossos per acompanyar els tècnics d’Endesa en el moment d’efectuar el tall del subministrament elèctric. A hores d’ara, 50 dies després del greu incident, ni una trucada a la veïnes del bloc, ni un contacte amb la PAHC de Sabadell, ni cap gestió de la conselleria per forçar a Endesa perquè restableixi l’electricitat de manera immediata a les 27 famílies del bloc.

Per tot això, demanem la dimissió del conseller, Carles Campuzano, i exigim al govern de la Generalitat que actuï de forma contundent enfront d’Endesa perquè es restableixi el subministrament elèctric de manera immediata i segura.