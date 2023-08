UCE 2023

El president Carles Puigdemont participa a l'homenatge de Pau Casals al monestir de Sant Miquel de Cuixà

Conjuntament amb els presidents Aragonès, Montilla, Torra i Pujol en un homenatge pels 50 anys de la mort del músic Pau Casals, organitzat per la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). El president Maragall no hi era per la malaltia i Mas no ha pogut ser-hi per raons familiars. Tots han parlat de Pau Casals, però cal remarcar que Aragonès i Montilla, han parlat més dels seus respectius projectes.

El president de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent de ha obert l'acte d'homentage a Pau Casals, remarcat la personalitat d'en Pau Casals i del que representa pel pais. A continuació han parlat l'historiador Jaume carbonell n'ha descrit la seva biografia des d'una perspectiva històrica en context mundial que va desenvolupar la seva tasca i l'abad de Montserrat Manel Gasch va parlar del paper que ha tingut Sant Miquel Cuixà pel conjunt de la nació catalana i la relació amb Pau Casals.

Amb aquest prèvia de situa el personatge i l'espai on es desenvolupava l'homenatge, Jordi Pujol comença el seu parlament llonat la figura del músic per defensar sempre la seva identitat, prenent com a fil, el dia que participar a les Naciona Unides per presentar l'Himne a les Nacions Unides, on va fer un discurs "I'm a Catalan". Pel que fa sobre tot a la llengua catalana, remarcant en tot moment com el català com identitat d'acollida i respecte. També va manifestar el seu reconeixement al president Puigdemont.

"Puigdemon, el nostre president"

Amb aquest, els participants a l'acte van rebre el parlament de Carles Puidemont, que va lloar la figura de Pau Casals. Sobretot la seva generositat i la seva estimació pel país. Puigdemon va remarcar que amb la seva dona, van trobar un article d'un diari belga on li feien una entrevista, on deia que s'havia canviat el nom de Pablo (com era conegut fins a 1932) a Pau i ho va fer "per assenyalar que des del Decret de Nova Planta hi havia un conflicte obert". Perquè creia que la seva llengua, el català, es mereixia ser tractada igual que la resta de llengües del món". També va posar el valor, que Casals no buscava una sortida personal al seu exili, tot dient que "tenim el deure de continuar fent el mateix".