REPRESSIÓ

Operació policial contra el jovent combatiu

En un comunicat la de la Taula sindical de Catalunya (TSC) del 25 d’agost de 2023 que tot seguir reproduïm s'informa que:

"Deu persones han estat detingudes i dues resten en crida i cerca, acusades de manifestació il·lícita, danys i desordres durant la manifestació unitària del passat 1r de maig a Barcelona.

Quatre persones van ser detingudes immediatament després de la manifestació, quatre van ser detingudes el 23 d’agost, una el 24 i una altra el 25. Totes estan acusades dels mateixos càrrecs. També segons l’atestat encara n’hi ha dues que no han estat localitzades. De moment totes han estat posades en llibertat a l’espera de judici.

Volem recordar que la manifestació del dia de la classe treballadora a Barcelona, convocada per la Taula Sindical de Catalunya i tot un seguit d’organitzacions i col·lectius de l’esquerra rupturista catalana, va recórrer els carrers del centre de Barcelona en un ambient reivindicatiu. Que els greus altercats que els mossos descriuen, en realitat no van ser més que unes quantes entitats bancàries o altres símbols del capitalisme amb els vidres trencats.

El nombre de detinguts, i l’espectacularitat de les detencions, ens fa pensar que més que unes detencions per a perseguir uns fets concrets, es tracta d’una operació policial per a disciplinar i atemorir el jovent combatiu de la ciutat.

Per això volem mostrar tot el nostre rebuig a l’operació i demanem que es retirin els càrrecs a totes les acusades per participar en la manifestació unitària anticapitalista del 1r de maig.Per això volem mostrar tota la nostra solidaritat i suport a les 12 joves llibertàries perseguides per aquests fets i mostrar que no estan soles.

Que la por no ens paralitzi.

Visca la lluita de la classe treballadora."