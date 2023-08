Muntatges espanyolistes

Era la tardor del 2019 i a Barcelona hi havia mala llet a causa de la injustíssima sentència contra els presos polítics catalans, que va trobar la seva màxima cota de brutalitat amb els 13 anys de presó reservats per a Oriol Junqueras. El programa estrella de Telecinco havia enviat un reporter als carrers de la capital catalana per captar les opinions dels transeünts sobre els aldarulls i la tensió que havia generat la persecució política. Casualment passava per allà una tal Paula que estava molt indignada amb els independentistes, reclamava la solidaritat dels ciutadans espanyols vers els espanyolistes catalans i denunciava una suposada connivència de l’esquerra estatal amb els de l’estelada. Teòricament el periodista l’havia escollit a l’atzar i havia tingut la fortuna de trobar algú que deia exactament allò que volien sentir al plató de Madrid. La tal Paula ha prosperat: acaba de ser designada secretària de Cultura i Esports del nou govern del País Valencià. Concretament, serà subordinada del conseller torero de Vox. Paula Añó –així es diu la nostra protagonista– ja ens ha obsequiat amb algunes declaracions estridents. Per defensar el partit que l’ha fitxat explica: “Hauríem de preguntar-nos què és la ultradreta. Per mi, són ERC i Junts.” Encara hi ha afegit que “l’extrema dreta és servir-se de la cultura per als teus propis propòsits”, com si a ella l’haguessin nomenat per la seva gran ponderació i neutralitat.

Pel que fa a la llengua, diu: “El valencià és el valencià i el català és el català, i jo parlo valencià” –evidentment ho ha dit en castellà, no ens confonguéssim–. Avui, com el 2019 i com sempre, la veritat no té cap importància per a l’espanyolisme desfermat. El mateix personatge que es prestava sense miraments a un muntatge periodístic, ara esdevé un alt càrrec governamental recorrent a les invencions i a la manca de rigor.