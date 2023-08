La Festa Major del barri de Santa Eugènia de la ciutat de Girona vol recuperar la Festa del Sant Pebrot

El cap de setmana vinent, 2 i 3 de setembre, tindrà lloc la Festa Major del barri de Santa Eugènia de la ciutat de Girona i, amb ella, la Festa del Sant Pebrot. Organitzada per l'AVV de Santa Eugènia i la Comunalitat del Güell, comptarà amb diverses activitats dirigides a elevar la història hortolana de Santa Eugènia i recuperar una festa perduda durant la Guerra civil. Una festa durant la qual els hortolans competien per qui tenia les millors pebroteres.

La jornada començarà dissabte a les 9:00h amb una passejada per les hortes sota el títol “Històries de vida al voltant de l’aigua” amb Anna Burrassó de Ca l’Escolà i Joan Vidal i Miquel Casals com a membres de la Comunitat de Regants de la Sèquia Monar. A les 12:00 h, hi haurà un taller d’elaboració d'hidrolats amb alambí de coure tradicional a la cuina de Can Ninetes, durant el qual elaborarem el nostre propi antimosquits.

Finalment, a les 18:00 h, el Centre Cívic de Can Ninetes acollirà la inauguració de l'exposició "Plantes d'aquí" i poc després la xerrada "Plantes remeieres, virtuts i efectes" amb l'autor de l'exposició Jordi Mestre i Xano.

Pel que fa a diumenge, us esperem a les 11:00 h al Parc Núria Terrés en un concurs i mostra d’arrossos amb verdures de les hortes de Santa Eugènia, i hi haurà obsequi per a totes les participants de la mostra. Els ingredients bàsics els posa l'associació de veïnes, això si, és obligatori l'ús del pebrot!