11S2023

L'ANC dona el tret de sortida al web de l'Onze de Setembre i del Primer d'Octubre

Quan només falta prop d'un mes per a l'11-S, a la pàgina web de l'Assemblea ja s'hi pot trobar el contingut en relació als quatre punts de sortida –Ciutat de la Justícia, Escola Proa, Estació de Sants i Hisenda– de les quatre columnes de la manifestació, que estaran encapçalades per entitats de la societat civil, i que acabaran confluint a la plaça Primer d'Octubre (antiga plaça Espanya) de Barcelona. Aquests punts són enclavaments de denúncia i reivindicació dels drets i les llibertats perdudes per l'ocupació espanyola, i representen els valors fonamentals que conformaran la República Catalana: Llibertat, Llengua, País i Sobirania.

El Primer d'Octubre: Recuperem l'esperit d'Urquinaona!

Així mateix, al web trobareu informació relacionada amb l'acte que es farà a la plaça Urquinaona de Barcelona el Primer d'Octubre a les 11h.

La plaça Urquinaona de Barcelona és un referent de l’independentisme des de fa molts anys i per motius molt diversos, però el més recent, el que molts de nosaltres tenim gravat a foc, són les càrregues policials contra un jovent que no feia res més que defensar el resultat del Referèndum del Primer d’Octubre, i denunciar la repressió política i judicial contra els líders polítics i de la societat civil.

Per això, l'Assemblea convoca a la plaça Urquinaona el Primer d’Octubre d’enguany un acte que vol reivindicar la mobilització ciutadana com a l’eina indispensable per assolir el nostre objectiu.

L’acte, lluny de ser commemoratiu, vol ser un acte de reafirmació i determinació nacional. Ens reafirmem en la voluntat legítima d’esdevenir un estat expressada el Primer d'Octubre de 2017 a les urnes. Ens volem mostrar determinats a perseverar en l’assoliment del nostre objectiu. Un acte que vol ser l’inici del no-retorn, el tret de sortida de la no-col.laboració amb l’estat que ens vol submisos i emporuguits.