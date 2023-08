Estimar no és delicte ni pecat

Per Carme Vinyoles. Publicat al diari El Punt Avui el 14 d'agost de 2023

issabte al matí, a l’exterior de la sala de festes La Mirona de Salt, es va produir un atac homòfob per part de dos joves que van insultar i agredir físicament persones vinculades amb l’organització d’una festa LGTBI i que van ser ateses a l’hospital. Hi ha qui és incapaç d’entendre i respectar el dret a estimar lliurement; quina redundància: l’amor no és ni pot ser mai un acte forçat! Però el cas és que en ple segle XXI estimar continua figurant com a delicte o pecat en moltes parts del món i hi ha qui s’enfronta a penes de presó i a perdre la vida per la seva orientació sexual; n’informa a bastament Amnistia Internacional, que ens recorda que el 17 de maig se celebra el dia internacional contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia com a commemoració que en aquesta mateixa data del 1990 –fa dos dies!– l’OMS va eliminar l’homosexualitat de la seva llista de malalties mentals que es curaven a base d’electroxocs, cirurgia cerebral i teràpies hormonals. Pena de mort per castigar les relacions immorals: Brunei, Nigèria, l’Aràbia Saudita, l’Iran, Mauritània, el Iemen; també hi ha hagut execucions a l’Afganistan, els Emirats Àrabs Units, Somàlia, el Pakistan i Qatar. Empresonaments, discriminacions, assetjaments, assassinats: el Camerun, Kenya, el Senegal, Tanzània, Togo, Uganda, Egipte, el Marroc, Tunísia, Indonèsia, Malàisia, l’Argentina, El Salvador, Haití, Hondures, la República Dominicana, Veneçuela, el Brasil, Letònia, Lituània, Bulgària, Croàcia, Sèrbia, Hongria, Moldàvia, Rússia. I a l’Estat espanyol? Segons dades d’Interior, les infraccions d’odi per orientació sexual i identitat de gènere són la tercera causa dels delictes d’odi. Una altra vulneració dels drets humans que no es pot consentir. La nostra solidaritat envers les persones agredides, a Salt i arreu.