Crisi Climàtica

Denuncien els impactes de la sequera en el Delta de l’Ebre en una acció reivindicativa

Ecologistes en Acció, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, l’Associació Sediments i Aigua és Vida han denunciat els impactes que l’escassetat hídrica ocasiona al riu Ebre i al seu Delta. Tot reivindicant la necessitat de tenir cura del riu per tal de poder gaudir dels seus serveis ecosistèmics en el futur, gairebé un centenar de persones s’han reunit a la Torre de Sant Joan. Dins de l’aigua i amb ajuda de caiacs, s’han desplegat pancartes que proclamaven “Lo riu és vida, salvem lo Delta” i “Poca aigua per tant regadiu” amb l’objectiu de posar de manifest la urgent necessitat d’actuar per la preservació d’aquests espais naturals.

L’acció s’ha dut a terme al voltant d’un element arquitectònic emblemàtic de la zona que mostra manifestament la decadència del patrimoni natural i cultural del Delta. Aquest és un clar exemple de la degradació d’un paratge natural privilegiat que és alhora refugi de biodiversitat, font d’aliments i motor econòmic del territori. Un ecosistema malmès a causa de les pràctiques extractivistes al llarg de la conca de l’Ebre, que impedeixen el flux normal del cabal del riu, així com dels seus sediments.

A la conca de l’Ebre, el 92% del consum d’aigua es destina a usos agraris i la major part es destina als regadius. Aquesta aigua amb la qual alimentem cultius de regadiu en paratges on s’hauria de cultivar únicament secà, i dels quals gran part de la producció es destina a l’exportació, és expropiada de l’Ebre, que es veu minvat del cabal que requereix per al bon funcionament de la vida al riu. De la mateixa manera, els aproximadament 62 embassaments que tallen el seu curs acumulen els sediments que haurien d’arribar al Mediterrani per garantir la subsistència del Delta i per transportar nutrients que nodreixin la flora y la fauna.

Des dels moviments socials es demana seny a les administracions i a les comunitats de regants per tal de transformar l’actual model de producció agroindustrial que posa en una greu situació risc a Catalunya, on des de fa mesos ens trobem en un context de sequera extremadament proper a l’emergència. S’ha demanat transitar cap a un model orientat a garantir les necessitats de la població de Catalunya, amb perspectiva de sobirania alimentària, tot implementant els conreus que s’adeqüin a la realitat del territori, la qual cosa requereix de que les administracions valorin la feina de la pagesia i promoguin el relleu generacional dins el sector amb els recursos que siguin necessaris.

També s’ha demanat una millor gestió de la demanda, no només en l’àmbit de l’agricultura sinó també d’altres sectors com la indústria, el turisme i el reaprofitament de les aigües d’ús domèstic. De forma paral·lela, s’ha reivindicat la necessitat del Delta de rebre els seus sediments i, per tant, del pas d’aquests a través de les preses i embassaments. La darrera petició ha estat en referència al model de gestió per conques, per a que les restriccions imposades a les conques internes també s’apliquin a la conca de l’Ebre en el territori català, ja que existeix una manca de coordinació entre administracions important.

L’acció s’ha realitzat tot aprofitant l’Escola d’Estiu del col·lectiu Ecolojóvenes en Acción, una trobada de joves ecologistes de tot l’Estat que aquest any s’ha celebrat a Poblenou del Delta. La branca jove del col·lectiu ecologista ha reunit a una cinquantena de joves, de les quals una part important viuen a la conca de l’Ebre i han motivat aquesta acció de solidaritat amb la resta de territoris travessats pel riu, font de vida al llarg del tot el seu recorregut.