Vicent Torrent som tots

L'Ajuntament de Torrent, governat per PP-VOX, ha decidit retirar el nom de Vicent Torrent de l'Auditori Municipal. En a penes un parell de setmanes hem vist com la dreta extrema, aliada amb el feixisme, intenta revertir els tímids avanços que en matèria de llengua, cultura i ensenyament hem anat fent al País Valencià en els darrers temps. Si la victòria de PP i VOX a les eleccions municipals i a les Corts no augurava res de bo, ara ja podem afirmar que hi ha en marxa una ofensiva antivalenciana que no estalviarà energies i recursos per atemptar contra els drets més elementals del poble valencià, com en el cas de l'anul·lació a la biblioteca de Borriana de subscripcions a revistes com Camacuc, El Temps, Llengua Nacional i Enderrock pel fet que són escrites en la nostra llengua o les anunciades traves a l'aprenentatge del valencià a les escoles de les comarques valencianes de base aragonesa i castellana.

Els atacs al país, però, no han fet més que començar i ara prenen venjança en la persona del cantautor, musicòleg, fundador d'Al Tall i home de trajectòria cívica exemplar, Vicent Torrent. Tallar les arrels de la memòria perquè l'arbre del poble no puga continuar creixent, tal és la vana pretensió de la nova croada antivalenciana capitanejada per PP i VOX. Per això podem afirmar avui que Vicent Torrent som tots, que Vicent Torrent som tots els qui al País Valencià defensem la dignitat del nostre poble, som el Tio Canya i els seus fills, som les seues netes i besnetes, i també totes les persones que vingudes d'arreu amb les pròpies llengües i cultures s'estimen aquest país que els ha acollits i la seua llengua, tots els qui avui ens agermanem i unim i no farem ni un pas enrere en la defensa dels nostres drets individuals i col·lectius.

Els lladres que van entrar per Almansa i ens van posar la cova en casa governen avui les principals institucions valencianes en benefici propi. Però no han d'aconseguir els seus propòsits espuris, no ens enterraran en el fang de la seua misèria perquè hem decidit ser lliures, perquè hem decidit unir-nos en la defensa d'uns drets irrenunciables que són la saba que ens defineix com a poble entre els pobles, perquè som la nostra llengua i la nostra cultura. Perquè som País Valencià. No podran doblegar-nos perquè Vicent Torrent som tots. I a un home que ve del poble ningú fa abaixar la cara! És per això que Decidim dona suport a la concentració de protesta, el pròxim dimecres a les 20 h. a l’explanada de l’Auditori Vicent Torrent.

País Valencià, 21 de Juliol de 2023