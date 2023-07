Censura

Un miler de persones protesten contra la retirada del nom de Vicent Torrent del seu poble

Un miler de persones s'han concentrat aquesta vespreda davant l’Auditori de Torrent per protestar la decisió del govern municipal de PP i Vox de retirar el nom de Vicent Torrent de l’edifici. Convocats per col·lectius i entitats per la llengua i la cultura del País Valencià, Acció Cultural del País Valencià i el Col·lectiu Ovidi Montllor, hi han estat presents Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua i la Societat Coral el Micalet, ja que consideren la decisió del govern incomprensible, els concentrats han donat suport al músic fundador d’Al Tall i fill del poble, que s’ha mostrat una mica incòmode per tot el ressò que ha tingut aquest fet.

Amb tu, Vicent Torrent!

T'estimem!

Decidim viure plenament en valencià! pic.twitter.com/NP5bBg4FaG — Decidim (@Decidim_) July 26, 2023