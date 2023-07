Lluita institucional

Sumem CUP Banyoles no dóna suport al pacte de Junts i ERC per presidir el Consell Comarcal del Pla de l’Estany

El passat dilluns 17 de juliol, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany va escollir la presidència d’aquest ens pel mandat 2023-2036 fruit de l’acord entre ERC i Junts que governarà de manera compartida. Des de Sumem CUP Banyoles no estan d’acord amb la reedició del pacte d’ERC-Junts.

Sandra Pazos, regidora de l’Ajuntament de Banyoles i membre del Consell Comarcal ha afirmat en el seu discurs durant la investidura que “tal com hem fet els últims 8 anys, volem continuar fiscalitzant i donant una visió diferent del que nosaltres entenem de com ha ser el Consell Comarcal i de com ha de ser la comarca, sense pagar costos als equilibris polítics”. El grup polític es vol posicionar com la veu de les persones i entitats d’aquesta comarca que aposten per una alternativa més cooperativa i més global.

Durant la seva intervenció, Pazos ha fet un repàs de les apostes que Sumem CUP Banyoles té sobre la taula per al pròxim mandat. En primer lloc, treballar per implantar el Residu Zero, reduir les deixalles i sensibilitzar a la població sobre el canvi climàtic i les necessitats d’anar cap a un consum sostenible. En segon lloc, impulsar la recuperació de la Conca Lacustre des del Clot d’Espolla fins al Terri. I, en tercer lloc, tal com declara Pazos, “volem una comarca que aposti sense embuts per la mobilitat sostenible, per a una xarxa de carrils bici que unifiqui la comarca, com també un transport públic digne que uneixi els municipis i cobreixi les necessitats de totes les habitants del Pla de l’Estany”.

Finalment, des de Sumem CUP Banyoles, s’insistirà en la transparència del Consell Comarcal i que aquest actuï i treballi per promocionar els productes locals facilitant als petits productors comarcals poder vendre online a través d’un portal creat des del mateix consell, entre altres propostes.