Política, no pas indults

És molt aviat per analitzar res, però els primers indicis semblen indicar que el PSOE podria intentar repetir l’estratègia aplicada a l’anterior legislatura en relació als acords amb ERC. És a dir, buscar una solució personal per als exiliats de la mateixa manera que es va fer amb els presos. Dit d’una altra forma, es tractaria de resoldre els efectes de la repressió sobre els dirigents independentistes, però sense entrar en una autèntica negociació política que modifiqui substancialment la relació entre Catalunya i Espanya. El PSOE ha comprovat que, a l’hora de la veritat, els nou mitjos indults no li han passat factura, o sigui que un retorn de Puigdemont i la resta dels exiliats a principis de legislatura tampoc no hauria de ser un drama inassumible.

La paradoxa és que el llast electoral dels pactes entre el PSOE i ERC no l’ha pagat el socialisme espanyol, sinó els republicans catalans. Els indults, en si mateixos, no són ni signifiquen un objectiu final per a l’electorat independentista. Menys encara quan hi ha un gran nombre de represaliats per la justícia espanyola que continuen asseient-se al banc dels acusats sense la cobertura de cap partit i amb una sensació d’abandonament més que justificada. La finalització de les represàlies, per tant, no és un objectiu, sinó la condició prèvia per asseure’s a negociar.

La negociació ha de ser política i hi ha moltes urgències. Tenim l’escola amenaçada des dels jutjats, la llengua en perill de desaparèixer de les noves plataformes de difusió i zero reconeixement europeu del català. Patim un dèficit fiscal insultant i Catalunya continua a anys llum de la capacitat de recaptació i decisió del País Basc i Navarra. Madrid no respecta les institucions catalanes que xoquen, constantment, contra un mur infranquejable… La llista és llarga.

La conjuntura és favorable i aquí és on caldrà mesurar la qualitat dels que ens representen. I això inclou la possibilitat de forçar unes noves eleccions o, si s’escau, la caiguda -sense miraments ni dilació- d’un govern espanyol que incompleixi els acords que el van fer possible.