Eleccions 2023

Plantar cara el 23J contra els macroprojectes d'energies renovables

Avui la candidatura de la CUP al Congrés per la demarcació de Lleida, des de l’ermita de Sant Roc de Ciutadilla (lloc afectat pel macro-projecte BCN Solar 1), ha denunciat que el model de transició energètica que està duent a terme l’Estat espanyol és extractivista amb les ruralitats Catalanes.

Segons els anticapitalistes, macro-parcs com el BCN Solar 1, promogut per la multinacional petrolera Shell, que afecta municipis com Ciutadilla o Vallbona de les Monges (Urgell), amb una extensió total de més de 400 hectàrees, redueixen la capacitat de produir aliments d’aquests municipis, alteren de forma extremadament substancial el paisatge i afecten la biodiversitat del territori. Un model que concentra la capacitat de producció energètica en mans d’unes poques empreses i que segueix un model insostenible.

Les propostes de la CUP en aquest sentit passen per democratitzar la producció energètica, com ja es va proposar al Parlament de Catalunya amb la creació de l’Energètica pública de Catalunya, empresa que ha de servir, segons la CUP, per a poder produir energia neta, pública i participada. En aquest sentit, la formació també recolza la creació de comunitats energètiques que facin participar a la ciutadania de la provisió energètica i que ubiquin els espais de producció energètica a prop dels centres de consum i en espais alterats per la presència humana que no tinguin funció agrícola. Per fer-ho, la formació ecologista demana la revisió urgent del decret 24/2021 de la Generalitat de Catalunya, que ha accelerat la implantació de les renovables, atropellant la possibilitat d’una ordenació del territori i de la seua capacitat de generació per donar servei a un model de concentració del consum energètic en activitats com el turisme insostenible.

Sebastià Mata, número 2 de la llista de la CUP a les eleccions del 232J per Lleida, ha denunciat que “Llocs com en el que estem, a Sant Roc de Ciutadilla (Urgell), quedaran inundats d’un mar de plaques. 400 hectàrees de saqueig a les pageses de la zona que, a canvi de una misèria econòmica de lloguer o compra de les terres, se’ls extraurà la capacitat de produir aliments i, amb ella la sobirania alimentària i energètica del país. El règim del 78 s’ha proposat que l’energia neta quedi en mans brutes, i per això cal plantar cara, perquè el Palco del Bernabeu no s’instal·li als nostres trossos. Per això el passat 6 de juliol la CUP ens vam sumar a les al·legacions contra el Parc BCN Solar 1, ja que sols produeix misèria i provoca el despoblament. ”

Al seu torn, la tinent d’alcaldia de Tàrrega Laia Recasens ha afirmat “cal que tinguem un model de producció energètic descarbonitzat, col·lectivitzat i sota un paradigma on el creixement de consum il·limitat no hi tingui cabuda. Hem d’organitzar a les comunitats per a que siguin sobiranes de l’energia que consumeixen. Cal que la Generalitat faci que l’Energètica pública sigui realment una eina per a la sobirania energètica i no una mera gestora de plaques solars en edificis públics tal i com ho fa avui en dia. Cal també que les Oficines Comarcals de Transició Energètica (OCTE) no serveixin per a blanquejar una transició energètica ultra capitalista, sinó per a protegir a les ruralitats i, de retruc al país sencer, de l’espoli energètic al que ens estem veient sotmeses.”