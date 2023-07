Eleccions 2023

Per la defensa dels drets feministes

La CUP ha reivindicat la necessitat de ser presents al Congrés dels Diputats per seguir essent l’altaveu de la lluita feminista i LGTBI. Els cupaires alerten que en un moment d’ascenció de l’extrema dreta cal frenar el retrocés en drets conquerits i impedir polítiques que emparen el masclisme i la LGTBIfòbia i fan un crida a seguir organitzades.

Núria Sauquillo, la candidata pel Pirineu, ha explicat “que l’extrema dreta els té por i que per això aquesta legislatura han agredit a a la diputada cupaire Mireia Vehí enviant-li un fetus”. Alhora, Sauquillo ha afegit que “és necessari garantir els Drets Sexuals i Reproductius per fomentar entre les joves relacions sexoafectives segures i sanes com a eina de prevenció de la violència masclista”. També ha denunciat que “a la nostra demarcació, com en moltes d’altres, s’està fent negoci amb el dret a l’avortament. Un dret que el propi Departament de Salut ha privatitzat per la via de concerts publico-privats que ens obliga a abortar en una clínica privades de Lleida capital, fomentant el desequilibri territorial i condemnant a les dones d’altres comarques a fer molts quilòmetres i a assumir una despesa econòmica afegida”. També han denunciat els diners públics destinats a les entitats antiavortistes i l’assetjament que exerceix la xarxa antiavortista a davant les clíniques.

Al seu torn, Rita Soley, candidata pel Solsonès, ha explicat la situació de la demarcació “hi ha una manca de transparència en les dades de la Generalitat sobre els IVES, tanmateix, segons dades del 2020 la demarcació de Lleida és on es van fer menys IVEs del Principat (un 4,3%)”. I centrant-se en el Solsonès ha posat de manifest que “al Centre Sanitari del Solsonès només hi ha dos ginecòlegs per 7.370 dones que actualment estan residint a la comarca, però que al ser objectors, a la pràctica no es fa cap tipologia d’IVE, condemnant a les dones a desplaçar-se a hospitals de Manresa o de Barcelona” i obligades a utilitzar vehicle propi per les deficiències de transport públic existents”. Soley ha aprofitat per reclamar al Consell Comarcal del Solsonès “que deixi de precaritzar a les treballadores familiars, que estan assumint sous mileuristes i feines sexualitzades”.