Eleccions 2023

Mireia Vehí afirma que a les comarques nord-orientals "serem irreductibles davant el feixisme”

La CUP ha fet una demostració de força en un acte polític a Palamós amb la presència de la candidata per la CUP Mireia Vehí, Robert Sabater i Roser Huete

L’acte ha començat amb el parlament de l’ex-regidora de l’ajuntament de l’Escala, Roser Huete, fent una crida a votar i a no abstenir-se. El missatge de la formació de l’Esquerra Independentista és clar: hi ha un diputat que balla entre la CUP o VOX. Mireia Vehí afirma que votar a la CUP és fer retrocedir el feixisme de les institucions, a comarques nord-orientals "serem irreductibles”. Per la seva banda, l’ex-alcalde de Viladamat Robert Sabater ha volgut recalcar que la seva candidatura planta cara a l’onada espanyolitzadora que “ens vol esborrar com a poble i que fins i tot és capaç de prohibir llibres com la revista Cavall Fort o El Tatano de les nostres biblioteques públiques”.