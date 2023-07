blanqueig ecològic

La primera denúncia per ‘greenwashing’ a Catalunya

cologistes en Acció de Catalunya i la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny exigeixen que les institucions públiques actuïn contra el blanqueig ecològic que s’ha imposat en la nostra societat.

L’equip jurídic d’Ecologistes en Acció de Catalunya i la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny han presentat dues denúncies administratives davant de l’Agència Catalana de Consum i de l’Autoritat Catalana de la Competència contra l’empresa NESTLÉ, titular de la marca AIGÜES DE VILADRAU, acusant-la de dur a terme pràctiques de blanqueig ecològic (greenwashing). Aquesta mesura es pren en resposta a la preocupació creixent sobre les estratègies de màrqueting enganyoses que moltes empreses utilitzen per aparentar un compromís ambiental que en realitat no reflecteixen les seves accions i polítiques reals.

El greenwashing, també conegut com a «rentat verd» o “blanqueig ecològic”, es refereix a la manipulació de la percepció pública d’una empresa mitjançant afirmacions falses o enganyoses sobre el seu compromís ambiental. En el cas d’ AIGÜES DE VILADRAU, l’empresa realitza, a la seva pàgina web, moltes declaracions ambientals que indueixen al consumidor a pensar que es troba davant d’una empresa compromesa amb el medi ambient, o que fins i tot hi té un impacte positiu, sense fer referència en cap moment al gran impacte ambiental que inevitablement implica la seva activitat. En aquest sentit, les denúncies presentades en data d’avui assenyalen les diverses pràctiques dutes a terme per VILADRAU i que són contràries a la normativa nacional i europea sobre competència i consum.

Josep Hurtado, coordinador jurídic d’Ecologistes en Acció, ha declarat: «És crucial que les empreses siguin responsables i autèntiques en els seus esforços per la sostenibilitat. El greenwashing no només enganya els consumidors, sinó que també soscava els genuïns esforços de les companyies que realment treballen per un futur més sostenible».

Com diu en Josep Hurtado “És vital que les nostres institucions públiques facin alguna cosa per aturar-lo. No és normal que es digui -com fan les declaracions de la mercantil denunciada-, que la seva fàbrica d’envasament protegeix el medi ambient, perquè òbviament això no és cert, és impossible, contamina i exhaureix els aqüífers d’una zona que és reserva de la Biosfera. És, simplement, publicitat enganyosa i il.lícita. Però ningú fa res i això ha de canviar en benefici de tots”.

Les entitats ecologistes estan compromeses amb la protecció del medi ambient i en promoure la sostenibilitat a través de campanyes de conscienciació i accions concretes. Conviden la societat civil, mitjans de comunicació i autoritats a sumar-se a aquesta crida per garantir un futur més verd i responsable.