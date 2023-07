Català

La FOLC farà una defensa ferma, activa i decidida de la llengua catalana

El Secretariat de la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) ha manifestat en un comunicat farà una defensa ferma, decidida i activa de la llengua catalana a tots els territoris del nostre domini lingüístic. L’organització ha fet una primera anàlisi i valoració de la situació sociopolítica actual i futura de la llengua, especialment després de les eleccions del passat 28M, que han canviat el mapa polític de l’Aragó, Illes Balears i País Valencià amb acords de governs autonòmics i locals entre el PP i VOX. La FOLC entén que aquests acords són tota una declaració contrària a la sostenibilitat del català com a llengua viva. Són especialment greus algunes declaracions maniquees i discriminatòries com la “llibertat d’elecció de llengua” en l’educació, que no sols impossibilitarà el coneixement del català a part de la societat, sinó que eliminarà el dret a utilitzar la llengua als catalanoparlants en cada vegada més ocasions. A més, el falsejament de la realitat amb paraules com “policia lingüística” i altres missatges que inciten al conflicte i l’odi demostren intencions obertament agressives contra la llengua catalana. Aquestes polítiques contribueixen a accelerar el procés d’assimilació cultural i lingüística, un procés que tots dos partits i les seues entitats afins han promogut activament des de fa anys.

La FOLC, federació que agrupa entitats de tots els territoris de parla catalana, considera urgent i imprescindible realitzar unes polítiques lingüístiques actives que servisquen per impulsar un autèntic procés de normalització lingüística i alhora trencar el procés d’involució que hi patim. En conseqüència, valora molt negativament els acords de govern signats pel PP i el partit d’ultradreta a les Illes Balears i el País Valencià o les declaracions fetes a l’Aragó per aquests mateixos partits, que són un clar atemptat contra l’ús i l’ensenyament de la nostra llengua i contra els drets lingüístics de les persones catalanoparlants. L’organització considera que aquests acords ens retrotrauen als temps més foscos de la nostra història més recent: la dictadura.

La FOLC engegarà una campanya a favor de l’ús del català a tots els àmbits, especialment a l’ensenyament, xarxes socials i el sector audiovisual i treballarà per coordinar les seues actuacions amb les institucions i entitats de defensa de la llengua i cultura per plantar cara als atacs al català en cadascun dels territoris. Com a estratègia, manté la necessitat de reivindicar fermament la igualtat lingüística i promoure l’ús del català des de la sensibilització de la societat civil i el treball d’altres forces polítiques que defensen la diversitat lingüística.

El Secretariat de la FOLC es reunirà al mes de setembre per aprofundir en l’anàlisi de la situació sociolingüística i política, i per concretar les seues actuacions en funció del desenvolupament de les primeres actuacions dels diferents governs locals i autonòmics i dels resultats de les eleccions del 23 de juny.

La Federació Organitzacions per la Llengua Catalana està formada per les següents entitats: Escola Valenciana, El Tempir d’Elx, Maestrat Viu, STEPV – Intersindical Valenciana, USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical, La Intersindical – CSC, l'Associació Llengua Nacional, Amics de la Bressola, La Bressola, CIEMEN, Federació d'Entitats de Defensa de la Llengua a Catalunya Nord, Institut d'Estudis Eivissencs, Associació per la Llengua i la Cultura i Omnium Cultural del Baix Camp.