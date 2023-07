Eleccions 2023

La CUP vol reactivar l’agenda independentista i superar les limitacions partidistes

La formació considera que la Taula de Diàleg només ha servit per donar estabilitat al govern espanyol i desmobilitzar el moviment independentista

Mitjançant una entrevista al Canal Terres de l’Ebre, el candidat cupàire per Tarragona, Edgar Fernández, ha exposat que “des d’una perspectiva independentista, aquesta legislatura ha estat perduda”. La CUP ha iniciat la campanya interpel·lant al conjunt de l’independentisme i emplaçant-se a remoure el tauler de joc per revertir la dinàmica, el cansament i la frustració actual, el motiu pel qual, segons el cupaire, agafen força propostes com l’abstenció.

En aquest sentit, Fernández assegura que “el vot més útil és el de la CUP perquè la nostra funció és fer moure la resta de partits polítics, remoure el tauler de joc i reactivar-nos, com a país, des d’una perspectiva independentista”. L’independentista recorda que la por a un govern del PP i VOX no fa bo un govern del PSOE i recorda que els darrers anys “ERC ha garantit l’estabilitat del govern espanyol mentre s’ha renunciat a la sobirania del Parlament, fins i tot amb qüestions tan importants com la llei catalana d’habitatge”.

L’any 2019 la CUP va arribar pràcticament al 6% del vot, superant el 5% necessari per treure representació. Segons el candidat independentista, l’objectiu a la demarcació és “millorar el resultat i treure representació”. Considerant que “no només és factible, sobretot és necessari”. Fernández també ha recordat que la llista que han registrat està formada per represaliats fruit de les mobilitzacions independentistes, com el cas de Carles Herèdia, Pepa Plana o ell mateix, però també de persones significades de lluites del territori com l’ecologista Andreu Escolà, la històrica defensora dels serveis públics Lola Santacatalina o l’activista contra les línies de Molt Alta Tensió, Judit Cañis.