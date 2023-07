llibertat d'expressió

La CUP Vic exigeix la retirada immediata de la lona que cobreix el mural que denuncia la repressió

Per a la formació, l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic no gosa plantar cara davant de les resolucions arbitràries de la Junta Electoral.

La CUP de Vic ha exigit la retirada immediata de la lona que cobreix el mural. Considera que "defensar la democràcia i la llibertat d'expressió també és una manera de combatre l'amenaça del feixisme".

La formació apunta que l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic no gosa plantar cara davant de les resolucions arbitràries de la Junta Electoral, "No només no hi planta cara, sinó que les acata fins i tot quan no té la obligació de fer-ho". També assenyala que el nou alcalde, Albert Castells, "comença molt malament la legislatura, donant la seva paraula sobre coses que després no compleix.

CRONOLOGIA D'UN MURAL QUE VOLEN AMAGAR



4 de juliol: "Impulso Ciudadano", entitat vinculada a Ciudadanos, denuncia davant de la Junta Electoral de Zona de Vic (JEZ), el mural antirrepressiu que fa anys que es pot veure a la base de l'antiga passera de ferro del Sucre. La JEZ li dona la raó i obliga l'Ajuntament de Vic a tapar-lo o esborrar-lo.



5 de juliol: Durant els actes de la Festa Major, les regidores de la CUP de Vic fan saber a diversos membres de l'equip de govern de l'Ajuntament, inclòs el propi alcalde Albert Castells, que tenen preparat un recurs sobre el tema per presentar de manera immediata davant de la JEZ. Els hi demanen que de moment no es tapi el mural, a l’espera de la resposta de la JEZ. L’alcalde respon que no tenen intenció de tapar-lo i que han demanat un informe de necessitat, per tal de dilatar el procés.



6 de juliol: La CUP presenta un recurs reclamant que no es toqui el mural. L'escrit fa incidència en la defensa de la plurailitat ideològica, de la llibertat d'expressió i de la resta de principis propis de la democràcia, i en la vulneracio concreta de l'article 11 de la Carta Europea de Dreats Fonamentas. El recurs es presenta davant de la JEZ, amb indicació expressa de fer-lo arribar a la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP).



8 de juliol: L'Ajuntament de Vic, fent el contrari del que l'alcalde va dir que farien, tapa amb una lona el mural antirepressiu de l'antiga passera de ferro del Sucre. En aquells moments, la JEZ encara no havia donat resposta al recurs de la CUP.



10 de juliol: La JEZ envia la seva resposta. D'una banda es referma en el que ja havia dit, que l'Ajuntament ha de tapar el mural. D'altra banda, però, comunica que tal i com havia reclamat la CUP, envia el recurs a la JEP perquè aquesta emeti la resolució definitiva. Per tant, mentre no hi hagi una resolució en ferm per part de la JEP, l'Ajuntament no està obligat a res. No obstant, a hores d'ara el mural segueix tapat.