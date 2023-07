eleccions 2023

La CUP torna al Consell Comarcal del Segrià

La CUP ha recuperat el conseller que havia tingut en anteriors legislatures al Consell Comarcal del Segrià, càrrec que ha acceptat avui l’electe Èric Monné, de Torres de Segre.

Els anticapitalistes entren al Consell amb la voluntat de construir i fer propostes que permetin avançar en la recuperació de drets, socials i nacionals, per a les persones que viuen al Segrià, però alhora, blindar les externalitzacions dels serveis públics mancomunats per garantir prestacions de qualitat i sense lucre econòmic per les empreses i ha posat d’exemple l’àmbit de les cures a la dependència i la gent gran i els serveis socials, que cal repensar en lògica comunitària i no mercantilitzada, com a garantia de drets de les persones vulnerables i en defensa d'unes condicions dignes també per les persones cuidadores, lluitant per trencar els esquemes establerts pel patriarcat.

El nou conseller també ha apuntat que treballaran durant aquests propers anys per garantir la transparència i la participació de la institució, promovent propostes que facilitin la vida a l’entorn rural de la comarca per plantejar mesures per fer front a la situació d’emergència climàtica.

El cupaire també ha posat de manifest la necessitat de construir una agenda independentista i teixir lligams amb la Franja per defensar la cultura i llengua catalanes i seguir construint Països Catalans, especialment ara que la ultradreta ha posat les urpes a les institucions i només sap censurar i prohibir. Monné ha acabat anomenant Josep Vallverdú: “Estic cansat de moltes coses, però de defensar la nostra llengua no me’n cansaré mai”.