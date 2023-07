Consell Comarcal

La CUP té la clau per garantir la governalitat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Amb una consellera és la primera vegada que hi seran presents

A les passades eleccions del 28 de maig, la CUP va millorar resultats augmentant el nombre de candidatures i l'obtenció de regidores a la comarca de l’Alt Urgell, entrant per primera vegada amb una consellera al Consell Comarcal.

Els anticapitalistes han anunciat que assumirà el càrrec de consellera Gisela Sellés, qui ha estat alcaldessa del municipi de Cava la última legislatura i repetirà en l’actual. També han apuntat que hi van amb l’objectiu d’aprendre’n el funcionament però també per presentar propostes d’acció concretes.

La composició del Consell es conforma amb 9 consellers de Junts, el grup comarcal majoritari però sense majoria absoluta per governar en solitari; i per un hipotètic bloc PSC i ERC, que sumaria també 9 consellers. Amb aquests números s’entreveu que els cupaires tindran un paper clau, tant en la investidura del seu president o presidenta, com en la governabilitat dels propers 4 anys.

La CUP ha posat de manifest que tenen un projecte que, en diversos aspectes i plantejaments, és antagònic al defensat per la resta de partits. Per això han presentat uns punts de mínims per definir la seva posició al debat de constitució del Consell, del proper divendres 14 de juliol. També han informat que no han rebut cap proposta concreta ni ferma per part del PSC ni d’ERC per tal d'assolir el govern d’aquesta institució, per la qual cosa, la candidatura de Josefina Lladós, de Junts, sembla que serà la única que es presentarà, i a qui la CUP també li ha fet arribar les seves propostes de mínims que a dia d’avui no han acceptat, i per això la CUP no votarà a favor seu en la sessió d’investidura.

Davant d’aquesta situació, la CUP de l’Alt Urgell han anunciat que s’abstindran en l’elecció de la presidència del Consell Comarcal i que durant els propers 4 anys es comprometen a treballar, per aprovar amb les diferents majories possibles, les propostes que permetin avançar cap a una comarca viva i justa, on els pobles guanyin pes i drets, i on els serveis publics s’enforteixin i millorin. Alhora es comprometen a lluitar per aturar els projectes especulatius o extractivistes que destrossin la comarca, ja portin el títol de Jocs Olímpics o de macrocentrals solars.