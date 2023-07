Eleccions 2023

La CUP s’erigeix com el vot antifeixista que plantarà cara al Règim del 78

La CUP ha apel·lat a la resistència de la gent dels Països Catalans per plantar cara als valors del Règim del 78. Uns valors construïts pels feixistes, la monarquia, les multinacionals i els partits de l’estat que els han avalat. Així ho han explicat tots els candidats i portaveus que han passat per l’escenari de l’acte de Girona d’avui. La candidata per Girona, Mireia Vehí, ha assegurat que davant aquesta situació l’esquerra independentista no retrocedirà: “Resistirem com ho van fer els nostres avis i àvies al franquisme, com els mestres defensant el català a l’escola pública, com les feministes, com el poble català el 3 i 5 d’octubre malgrat que els dos grans sindicats ens van abandonar, com les nostres joves a les sentències judicials perquè expressin la seva ràbia i estem orgulloses de la nostra gent”. Aquí s’hi ha sumat, el candidat per Barcelona Albert Botran, que ha assegurat la independència com la clau del vot a la CUP: “La nostra resistència es diu independència. El projecte de l’antifeixisme català és i ha de ser la independència.

Els anticapitalistes de la mà de Mireia Vehí han llençat dos missatges clars. El primer pels socialistes a qui els ha assenyalat a Pedro Sánchez com a “part del problema” del creixement de la dreta i l’extrema dreta. “Com s’atreveixen el PSOE ha de dir que faran d’espantall d’extrema dreta? Ells que són els responsables de més de 300 morts a les fronteres, de permetre la fugida del rei emèrit, ells que ens han prohibit a parlar català, ells que s’infiltren als nostres moviments populars…” i ha afegit: “El PSOE no és cap alternativa, és el guàrdia del règim del 78, que ens anorrea la vida i ens impedeix expressar-nos amb llibertat”. L’altre missatge ha estat per l’extrema dreta, a qui com s’ha dit anteriorment els ha avisat que l’esquerra independentista resistirà el seu embat: “Senyor Abascal aquest poble es defensarà amb dents i ungles de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Vosaltres sou els de la mort i nosaltres els del futur. No passareu. Aquest poble us plantarà cara.”

D’aquesta manera, la CUP tanca una campanya on s’ha recorregut tot el territori per reivindicar el vot de l’esquerra independentista, per guanyar drets i fer front a l’avenç de la dreta i l’extrema dreta. A més, ho ha fet amb l’alcalde de Girona Lluc Salellas qui ha reivindicat els valors republicans i antimonàrquics de la ciutat per plantar cara el Congrés. I els candidats per Girona, Monsterrat Vinyets i Robert Sabater, que han destacat la força de la CUP com un “refugi” i “aixopluc” per tota la gent treballadora del país que no vol veure minvats els seus drets: “Nosaltres volem ser aixopluc de tothom perquè com estimi la gent i pugui construir comunitat”, en paraules de Montserrat Vinyets. En definitiva, com ha recordat Albert Botran als partits de l’esquerra espanyola, “som un poble que ha tastat la llibertat ja només vol parlar d’aquesta llibertat. Ja ho va fer el 2017 i hi tornarem!”.