La CUP reinvindica la independència també per acabar amb l’aïllament de Ponent i Pirineus a nivell de xarxa de transport

La CUP ha reivindicat avui a Lleida, davant l'estació de tren, que només autogovernant-nos els catalans i les catalanes podem interconnectar el país de punta a punta, amb un transport col·lectiu digne, a través de Rodalies en mans de la Generalitat amb ampliació de línies i personal especialment a les comarques de Lleida, així com unint totes les capitals de comarca tant de la Plana com del Pirineu mitjançant vies segures i transport públic garantit.

La cap de llista al Congrés, Esther Sancho, ha manifestat que "la via de la pacificació i la desmobilització que ha suposat la taula de diàleg d'ERC amb PSOE i UnidasPodemos (ara Sumar) a més de lastrar l'avenç de l'agenda independentista no ha estat capaç ni de portar el traspàs de rodalies."

Els anticapitalistes plantegen que a l'hora de projectar un nou país enxarxat i amb mobilitat sostenible cal tenir en compte la gent que viu i treballa a les nostres comarques més que no pas els usos turístics per dur gent de Barcelona al Pirineu, és a dir, reorientar la inversió cap al sector productiu i agrícola que permeti oportunitats de feina i futur per al jovent del món rural.

En aquest sentit Sancho ha manifestat que "només des d'aquesta òptica no centralista i territorialment equilibrada podem implantar una bona xarxa de transport que atengui a l'emergència climàtica i que trenqui amb l'aïllament històric de la demarcació de Lleida amb menys línies de transport, menys freqüències i, en definitiva, menys oportunitats."