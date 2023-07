Eleccions 2023

La CUP planteja un nou model territorial per una ruralitat viva i digna

A la Seu d’Urgell, la CUP ha defensat la necessitat de dissenyar polítiques que dibuixin les línies d’una nova ruralitat, un nou model socioeconòmic capaç de trencar amb la tendència instaurada pel capitalisme als pobles i les zones rurals. I ho ha fet analitzant les problemàtiques estructurals que pateix l’entorn rural.

Núria Sauquillo, primera pel Pirineu a la llista al Congrés on ocupa el número 3, ha apuntat: "la dificultat d’accés a l’habitatge, l’èxode juvenil que comporta despoblament i l’envelliment de població, les economies deprimides d’aquestes àrees, destinades majoritàriament al turisme o a albergar macroprojectes com grans centrals de renovables o esdeveniments com els JJOO d’hivern són problemàtiques que no deixen de tenir l’altra cara de la moneda al món urbà."

Per la seva banda, Sebastià Mata, número 2 de la formació al Congrés, ha defensat que: "cal apostar per un món rural fort i que no s’entengui com la perifèria del país" i per revertir la situació ha proposat "recuperar el control democràtic dels recursos, passant per una planificació econòmica de país que permeti diversificar l’economia. Només així s’aconseguirà tenir territoris autosuficients i resilients a l’emergència climàtica que passi per la creació de llocs de treball i una gestió integral del territori per aprofitar els recursos locals."

Els independentistes defensen que per assolir-ho cal decréixer i fer front a l’emergència climàtica, que calen polítiques decidides per assolir una plena sobirania alimentària i energètica en mans de la gent, fent una aposta clara i decisiva per aconseguir un sector primari fort.